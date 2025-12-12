Історія Дженсена Хуанга – шлях від інженера до керівника найдорожчої компанії світу – Nvidia. Він став символом глобального ШІ-буму і водночас фігурою, що впливає на рішення Вашингтона та Пекіна. Видання The Financial Times назвало його людиною року.