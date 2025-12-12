Історія Дженсена Хуанга – шлях від інженера до керівника найдорожчої компанії світу – Nvidia. Він став символом глобального ШІ-буму і водночас фігурою, що впливає на рішення Вашингтона та Пекіна. Видання The Financial Times назвало його людиною року.
Ключові факти
- У лютому Хуанг отримав несподіваний дзвінок від Дональда Трампа, який став початком нетипових, але результативних відносин між президентом США та керівником компанії. За кілька місяців Nvidia повернула собі дозвіл продавати просунуті ШІ-чипи в Китаї – попри опір частини американського безпекового істеблішменту.
- 2025 рік перетворив Nvidia на центрального гравця глобальної економіки. Компанія стала найдорожчою у світі, на піку перевищивши капіталізацію $5 трлн. Виторг від ШІ-чипів стимулював розвиток дата-центрів, що стали однією з головних опор зростання ВВП США. Сам Хуанг до кінця року має статки понад $160 млрд.
- Хуанг визнає: лідерство компанії крихке. Конкуренцію посилюють китайська Huawei та гіганти на кшталт Google, які розробляють власні чипи. Але позиції Nvidia лишаються домінантними завдяки архітектурі GPU та екосистемі Cuda, яка зробила її інструментом за замовчуванням для розробників.
- FT відзначає, що Хуанг стоїть за одним з найбільших інвестиційних циклів у приватному секторі: компанія вкладає мільярди у розвиток ШІ-стартапів, зокрема планує до $100 млрд інвестицій в OpenAI. Критики називають це ризикованою схемою, але Хуанг наполягає, що такі вкладення не можуть штучно створити попит на чипи.
- Хуанг активно вибудовує відносини як із Вашингтоном, так і з Пекіном, демонструючи рідкісну для американських CEO здатність маневрувати між двома державами. Попри те що він визнає швидкий технологічний прогрес Китаю, публічно зберігає дипломатичність і підкреслює обмеження обох систем.
- Усередині Nvidia його вважають суворим, але результативним керівником. Він працює без вихідних, не має хобі та особисто контролює десятки топменеджерів. Хуанг вимагає публічного обговорення помилок і називає компанію «родиною», хоча співробітники визнають: інколи його інтенсивність переходить у жорсткість.
- Заснована 33 роки тому Nvidia починала як виробник графічних чипів для геймерів. Перелом стався після рішення Хуанга перетворити GPU на універсальні процесори для складних обчислень. Коли вибухнула ера машинного навчання, компанія опинилася в центрі технологічної революції. 2025 рік лише закріпив її статус – Nvidia стала фундаментом глобального AI-зростання, а Хуанг – його головним обличчям.
