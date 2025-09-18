Forbes Digital підписка
«Механизм не работает». EБA призывает отменить пошлину на сою и рапс и возместить уплаченное

Forbes

1 хв читання

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает правительство и Верховную Раду отменить вывозную пошлину на сою и рапс и предусмотреть механизм возмещения уже уплаченной пошлины после вступления закона №13157 в силу. Представители бизнеса отмечают, что ограничение экспорта масличных культур привело к критической ситуации.

  • По информации компаний – членов Комитета зерновых и масличных культур ЕБА, подписание закона президентом привело к остановке экспорта: суда простаивают, отгрузки задерживаются. К тому же скопление судов в портах повышает риски атак на инфраструктуру.
  • Бизнес отмечает, что механизм освобождения от пошлины не работает из-за отсутствия четкого порядка подтверждения происхождения продукции. Смешанные партии зерна не оформляют вовремя, что блокирует логистику. Из-за этого аграрии и экспортеры несут убытки, государство теряет валюту, а доверие международных партнеров падает.
  • Производство и экспорт сельскохозяйственной продукции остаются ключевыми драйверами украинской экономики. Только в прошлом году агросектор обеспечил $24,7 млрд экспортной выручки, что составляет 59% общего экспорта. Введенная же вывозная пошлина создает серьезные препятствия для развития этого сектора в частности и для экономической стабильности и продовольственной безопасности Украины в целом, добавили в ЕБА.
  • По мнению экспертов Ассоциации, введенные пошлины противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает какие-либо ограничительные меры на экспорт.
  • Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к премьеру, главе ВР, министерствам и комитетам с просьбой отменить ограничения на экспорт масличных культур и предусмотреть порядок возмещения экспортных пошлин на сою и рапс, уплаченных после вступления в силу закона №4536-IX.

Контекст

18 июня была первая попытка ввести 10-процентную пошлину на экспорт сои и рапса. Тогда Верховная Рада не поддержала правку №40 к законопроекту №13134, предложенную депутатами от «Слуги народа» Дмитрием Кисилевским и Андреем Мотовиловцем. По словам авторов, пошлина должна стимулировать работу маслоперерабатывающих заводов и способствовать экспорту переработанной продукции с более высокой добавленной стоимостью. По оценкам Кисилевского, это может увеличить валютные поступления на $240 млн ежегодно благодаря экспорту переработанных продуктов.

Инициатива вызвала критику со стороны бизнес-ассоциаций, экспертов и представителей бизнеса. В частности, против пошлин выступили Украинская зерновая ассоциация и Европейская Бизнес Ассоциация.

Законопроект был принят в парламенте еще 16 июля. 2 сентября 2025 года закон подписал Владимир Зеленский, он вступил в силу 4 сентября. Пошлина на экспорт соевых бобов и семян рапса будет действовать в Украине до 2030 года в размере 10% стоимости семян этих культур для трейдеров; после этого срока размер пошлины будет ежегодно снижаться на 1% до достижения 5%. В то же время сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативы, экспортирующие собственно выращенную сельскохозяйственную продукцию, от уплаты экспортных пошлин на сою и рапс освобождаются.

