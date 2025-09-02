Президент Володимир Зеленський 2 вересня підписав закон, який запроваджує 10% експортне мито на соєві боби та насіння ріпаку. Про це йдеться на сайті Верховної Ради в картці законопроєкту №13157.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Закон ухвалили у парламенті ще 16 липня. Мито почне діяти наступного дня після опублікування закону.
- Кошти від експортного мита спрямовуватимуться до Державного фонду підтримки сільгоспвиробників. Кабмін має протягом трьох місяців подати законопроєкт про створення цього фонду.
- Сільськогосподарські виробники та кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати мита.
- З 2030 року ставка експортного мита щорічно зменшуватиметься на 1% до рівня 5%.
Контекст
18 червня була перша спроба запровадити 10% мито на експорт сої та ріпаку. Тоді Верховна Рада не підтримала правку №40 до законопроєкту №13134, яку запропонували депутати від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець. За словами авторів, мито має стимулювати роботу олієпереробних заводів і сприяти експорту переробленої продукції з вищою доданою вартістю. За оцінками Кисилевського, це може збільшити валютні надходження на $240 млн щорічно завдяки експорту перероблених продуктів.
Ініціатива викликала критику з боку бізнес-асоціацій, експертів та представників бізнесу. Зокрема, проти мита виступили Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація. Хто дійсно отримає вигоду від запровадження експортного мита на олійні культури – у матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.