Президент Володимир Зеленський 2 вересня підписав закон, який запроваджує 10% експортне мито на соєві боби та насіння ріпаку. Про це йдеться на сайті Верховної Ради в картці законопроєкту №13157.

Деталі

Закон ухвалили у парламенті ще 16 липня. Мито почне діяти наступного дня після опублікування закону.

Кошти від експортного мита спрямовуватимуться до Державного фонду підтримки сільгоспвиробників. Кабмін має протягом трьох місяців подати законопроєкт про створення цього фонду.

Сільськогосподарські виробники та кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати мита.

З 2030 року ставка експортного мита щорічно зменшуватиметься на 1% до рівня 5%.

Контекст

18 червня була перша спроба запровадити 10% мито на експорт сої та ріпаку. Тоді Верховна Рада не підтримала правку №40 до законопроєкту №13134, яку запропонували депутати від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський та Андрій Мотовиловець. За словами авторів, мито має стимулювати роботу олієпереробних заводів і сприяти експорту переробленої продукції з вищою доданою вартістю. За оцінками Кисилевського, це може збільшити валютні надходження на $240 млн щорічно завдяки експорту перероблених продуктів.

Ініціатива викликала критику з боку бізнес-асоціацій, експертів та представників бізнесу. Зокрема, проти мита виступили Українська зернова асоціація та Європейська Бізнес Асоціація. Хто дійсно отримає вигоду від запровадження експортного мита на олійні культури – у матеріалі Forbes Ukraine.