Детали

Из них семь объектов запланированы в Днепропетровской области. В Першотравенской громаде переоборудуют помещение под реабилитационное отделение. В Николаевской громаде возведут новое сооружение двойного назначения – при необходимости оно будет служить укрытием.

В Магдалиновской громаде построят водонапорную башню и проложат водопроводную сеть, а в Верхнеднепровской – обновят существующий водопровод.

В Новомосковской громаде также появится модульное укрытие, а в Желтоводской проведут капитальный ремонт противорадиационного укрытия и других защитных сооружений.

Четыре проекта ЕИБ профинансирует в Николаевской области. В Братской громаде – строительство сооружения гражданской защиты, Веснянской громаде – капитальный ремонт сооружения гражданской защиты, Березнеговатской громаде – капитальный ремонт лицея, в Широковской громаде проведут реконструкцию системы водоснабжения с устройством артезианской скважины.

Контекст

Группа ЕИБ оказывает Украине поддержку для обеспечения ее устойчивости, развития экономики и восстановления с первых дней полномасштабного вторжения России, предоставив уже более €2,2 млрд финансирования с 2022 года. Банк продолжает сосредотачивать свою деятельность на обеспечении энергоснабжения Украины, восстановлении поврежденной инфраструктуры и поддержке основных государственных услуг по всей стране. В соответствии с гарантийным соглашением, подписанным с Европейской комиссией, ЕИБ планирует инвестировать еще не менее €2 млрд в неотложные проекты по восстановлению и реконструкции в Украине. Это финансирование является частью пакета поддержки Европейского союза Ukraine Facility общим объемом €50 млрд на 2024–2027 годы и полностью согласуется с приоритетами правительства Украины.

В 2024-м Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в государственном и частном секторах экономики Украины. В нем определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.