Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) профінансує ремонт та будівництво нових укриттів, водогонів у Дніпропетровській та Миколаївській областях. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку 15 грудня.

Деталі

Із них сім об’єктів заплановані в Дніпропетровській області. У Першотравенській громаді переобладнають приміщення під реабілітаційне відділення. У Миколаївській громаді зведуть нову споруду подвійного призначення – за потреби вона слугуватиме укриттям.

У Магдалинівській громаді побудують водонапірну башту та прокладуть водопровідну мережу, а у Верхньодніпровській – оновлять існуючий водогін.

У Новомосковській громаді також з’явиться модульне укриття, а в Жовтоводській проведуть капітальний ремонт протирадіаційного укриття та інших захисних споруд.

Чотири проєкти ЄІБ профінансує в Миколаївській області. У Братській громаді – будівництво споруди цивільного захисту, Веснянській громаді – капітальний ремонт споруди цивільного захисту, Березнегуватській громаді – капітальний ремонт ліцею, у Широківській громаді проведуть реконструкцію системи водопостачання з улаштуванням артезіанської свердловини.

Контекст

Група ЄІБ надає Україні підтримку для забезпечення її стійкості, розвитку економіки та відновлення з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, надавши вже понад €2,2 млрд фінансування з 2022 року. Банк продовжує зосереджувати свою діяльність на забезпеченні енергопостачання України, відновленні пошкодженої інфраструктури та підтримці основних державних послуг по всій країні. Відповідно до гарантійної угоди, підписаної з Європейською комісією, ЄІБ планує інвестувати щонайменше ще €2 млрд у нагальні проєкти з відновлення та реконструкції в Україні. Це фінансування є частиною пакета підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility загальним обсягом €50 млрд на 2024–2027 роки та повністю узгоджується з пріоритетами уряду України.

У 2024-му Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.