Подробности

Из этой суммы €70 млн получил Укргазбанк в рамках программы Ukraine Economic Resilience Facility. Денежные средства предназначены для предоставления долгосрочных кредитов малым и средним предприятиям, что поможет сохранить рабочие места и усилить устойчивость частного сектора во время войны, отметили в ЕИБ.

Финансирование будет способствовать «зеленому переходу» Украины – инвестициям в повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов.

Еще €30 млн (по €15 млн для Укргазбанка и Укрэксимбанка) направят на ремонт и модернизацию систем централизованного отопления, в частности в общинах, пострадавших от российских атак. Денежные средства помогут обеспечить стабильное теплоснабжение больниц, школ и жилых домов и уменьшить зависимость от централизованной инфраструктуры.

Эта поддержка дополняет недавнее соглашение между ЕИБ и «Нафтогазом Украины» о пополнении газовых резервов в преддверии отопительного сезона.

Контекст

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Проект направлен на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка. С 2024-го в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.

Группа ЕИБ с начала вторжения России предоставила Украине поддержку более чем в €2,2 млрд. В 2024 году Банк поддержал проекты, направленные на обеспечение энергоснабжения Украины, восстановление критической инфраструктуры и обеспечение непрерывного предоставления основных услуг по всей стране.

В 2024-м Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины. В нем определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.