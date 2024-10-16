ЭКА с начала года поддержало экспорт на 5,7 млрд грн. Польша – самое популярное направление

Экспортно-кредитное агентство Украины за три квартала 2024 года поддержало экспорт на 5,7 млрд грн, что почти на 2,6 млрд грн, или в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 16 октября со ссылкой на первую вице-премьера – министра экономики Юлию Свириденко.

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Инструментами страхования от ЭКА пользуются производители разных отраслей – от пищевой промышленности и машиностроения до деревообработки и легпрома, отметила Свириденко.

Всего в этом году ЭКА поддержало бизнес из 12 регионов Украины и Киева. Лидерами по объемам поддержанного экспорта стали: Киев – 2,9 млрд грн; Львовская область – 1,2 млрд грн; Винницкая область – 702 млн грн.

Больше всего украинские экспортеры, воспользовавшиеся поддержкой ЭКА, отправляли свою продукцию в Польшу (1,5 млрд грн), Азербайджан (831,7 млн грн) и Объединенные Арабские Эмираты (822 млн грн).

Среди наиболее популярных групп экспорта – молоко и молочные продукты, древесина и изделия из нее, продукция агропереработки.

Контекст

ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» основано в 2018 году, единственным его учредителем и акционером является государство в лице Кабинета Министров. В октябре 2023-го первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что для внутреннего рынка Украина намерена расширить полномочия Экспортно-кредитного агентства. Речь шла о том, что ЭКА будет страховать бизнес не только от экономических рисков, но и рисков, связанных с боевыми действиями или другими преступлениями России.

В конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, разрешающий ЭКА страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украине.

В сентябре этого года ЭКА застраховало от военных рисков первый инвестиционный кредит.