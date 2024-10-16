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ЕКА з початку року підтримало експорт на 5,7 млрд грн. Польща – найпопулярніший напрямок

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Експортно-кредитне агентство України за три квартали 2024 року підтримало експорт на 5,7 млрд грн, що майже на 2,6 млрд грн, або в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 16 жовтня з посиланням на першу віцепремʼєрку – міністерку економіки Юлію Свириденко. 

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Деталі

  • Інструментами страхування від ЕКА користуються виробники з різних галузей – від харчової промисловості та машинобудування до деревообробки та легпрому, зазначила Свириденко. 
  • Загалом цьогоріч ЕКА підтримало бізнес із 12 регіонів України та Києва. Лідерами за обсягами підтриманого експорту стали: Київ – 2,9 млрд грн; Львівська область – 1,2 млрд грн; Вінницька область – 702 млн грн. 
  • Найбільше українські експортери, що скористалися підтримкою ЕКА, відправляли свою продукцію до Польщі (1,5 млрд грн), Азербайджану (831,7 млн грн) та Об’єднаних Арабських Еміратів (822 млн грн). 
  • Серед найбільш популярних груп експорту – молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.

Контекст

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засновано у 2018 році, єдиним його засновником та акціонером є держава в особі Кабінету Міністрів. У жовтні 2023-го перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що для внутрішнього ринку Україна має намір розширити повноваження Експортно-кредитного агентства. Йшлося про те, що ЕКА страхуватиме бізнес не лише від економічних ризиків, а й від ризиків, пов’язаних із бойовими діями чи іншими злочинами Росії. 

Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє ЕКА страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

У вересні цього року ЕКА застрахувало від воєнних ризиків перший інвестиційний кредит.

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