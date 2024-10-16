ЕКА з початку року підтримало експорт на 5,7 млрд грн. Польща – найпопулярніший напрямок

Експортно-кредитне агентство України за три квартали 2024 року підтримало експорт на 5,7 млрд грн, що майже на 2,6 млрд грн, або в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 16 жовтня з посиланням на першу віцепремʼєрку – міністерку економіки Юлію Свириденко.

Деталі

Інструментами страхування від ЕКА користуються виробники з різних галузей – від харчової промисловості та машинобудування до деревообробки та легпрому, зазначила Свириденко.

Загалом цьогоріч ЕКА підтримало бізнес із 12 регіонів України та Києва. Лідерами за обсягами підтриманого експорту стали: Київ – 2,9 млрд грн; Львівська область – 1,2 млрд грн; Вінницька область – 702 млн грн.

Найбільше українські експортери, що скористалися підтримкою ЕКА, відправляли свою продукцію до Польщі (1,5 млрд грн), Азербайджану (831,7 млн грн) та Об’єднаних Арабських Еміратів (822 млн грн).

Серед найбільш популярних груп експорту – молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.

Контекст

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засновано у 2018 році, єдиним його засновником та акціонером є держава в особі Кабінету Міністрів. У жовтні 2023-го перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що для внутрішнього ринку Україна має намір розширити повноваження Експортно-кредитного агентства. Йшлося про те, що ЕКА страхуватиме бізнес не лише від економічних ризиків, а й від ризиків, пов’язаних із бойовими діями чи іншими злочинами Росії.

Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє ЕКА страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.

У вересні цього року ЕКА застрахувало від воєнних ризиків перший інвестиційний кредит.