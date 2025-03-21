Экс-депутат Киевсовета Супруненко приобрел четвертое спецразрешение на добычу торфа

ООО «Укрторф», принадлежащее бывшему депутату Киевсовета Вячеславу Супруненко, приобрело на вторичном рынке спецразрешение №4589 для добычи торфа в месторождении «Стоянов» (Львовская и Волынская области). Об этом пишет NADRA.INFO 21 марта.
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Подробности
- Месторождение площадью 1222 га имеет запасы 4,7 млн т торфа (по данным 2021 года). Ранее его разрабатывал Стояновский торфобрикетный завод Евгения Ворчилова под руководством Олега Гогенко (до февраля 2025).
- «Стоянов» стал четвертым торфяным активом Супруненко. Его ООО «Агробиостандарт» с октября 2023 года контролирует «Волыньторф» и имеет разрешения на месторождения «Сойное», «Вутишно» и «Засвіття Ситнелюк» в Волынской области.
- Параллельно Супруненко осваивает рынок воды и напитков в Киеве, пишет издание. В мае 2024 года ООО «Киевский завод «Росинка» получило разрешение на добычу воды «София Киевская», а в мае 2025-го планируется запуск обновленного завода на Шулявке.
- 18 марта 2025 Супруненко создал ООО «Геомайн» в Теребовле (Тернопольская область) вместе с Константином Бровченко и Андреем Зайцем (директор – Денис Чейчук), повторив структуру собственности «Укрторфа». Новая компания будет заниматься добычей торфа, металлов, газа, а также геологией, инжинирингом и лесозаготовкой.
Контекст
Летом 2023 года ООО «Киевский завод «Росинка», подконтрольное экс-депутату Киевсовета и бизнесмену Вячеславу Супруненко, приобрело имущество бывшего завода «Росинка». Сначала компания выкупила 9% за 23 млн грн, а впоследствии – остальные 91% за 115,5 млн грн. Общая сумма сделки составила 138 млн грн.
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