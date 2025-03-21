Экс-депутат Киевсовета Супруненко приобрел четвертое спецразрешение на добычу торфа

ООО «Укрторф», принадлежащее бывшему депутату Киевсовета Вячеславу Супруненко, приобрело на вторичном рынке спецразрешение №4589 для добычи торфа в месторождении «Стоянов» (Львовская и Волынская области). Об этом пишет NADRA.INFO 21 марта.