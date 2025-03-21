Ексдепутат Київради Супруненко придбав четвертий спецдозвіл на видобування торфу

ТОВ «Укрторф», що належить колишньому депутату Київради В’ячеславу Супруненку, придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 для видобутку торфу в родовищі «Стоянів» (Львівська та Волинська області). Про це пише NADRA.INFO 21 березня.