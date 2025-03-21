Ексдепутат Київради Супруненко придбав четвертий спецдозвіл на видобування торфу

ТОВ «Укрторф», що належить колишньому депутату Київради В’ячеславу Супруненку, придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 для видобутку торфу в родовищі «Стоянів» (Львівська та Волинська області). Про це пише NADRA.INFO 21 березня.
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Деталі
- Родовище площею 1222 га має запаси 4,7 млн т торфу (за даними 2021 року). Раніше його розробляв Стоянівський торфобрикетний завод Євгена Ворчилова під керівництвом Олега Гогенка (до лютого 2025 року).
- «Стоянів» став четвертим торфовим активом Супруненка. Його ТОВ «Агробіостандарт» із жовтня 2023 року контролює «Волиньторф» і має дозволи на родовища «Сойне», «Вутишно» та «Засвіття Ситнелюк» у Волинській області.
- Паралельно Супруненко освоює ринок води та напоїв у Києві, пише видання. У травні 2024 року ТОВ «Київський завод «Росинка» отримало дозвіл на видобуток води «Софія Київська», а в травні 2025 року планується запуск оновленого заводу на Шулявці.
- 18 березня 2025 року Супруненко створив ТОВ «Геомайн» у Теребовлі (Тернопільська область) разом із Костянтином Бровченком та Андрієм Зайцем (директор – Денис Чейчук), повторивши структуру власності «Укрторфу». Нова компанія займатиметься видобутком торфу, металів, газу, а також геологією, інжинірингом і лісозаготівлею.
Контекст
Улітку 2023 року ТОВ «Київський завод «Росинка», підконтрольне ексдепутату Київради та бізнесмену В’ячеславу Супруненку, придбало майно колишнього заводу «Росинка». Спочатку компанія викупила 9% за 23 млн грн, а згодом – решту 91% за 115,5 млн грн. Загальна сума угоди склала 138 млн грн.
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