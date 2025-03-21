Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ексдепутат Київради Супруненко придбав четвертий спецдозвіл на видобування торфу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

ТОВ «Укрторф», що належить колишньому депутату Київради В’ячеславу Супруненку, придбало на вторинному ринку спецдозвіл №4589 для видобутку торфу в родовищі «Стоянів» (Львівська та Волинська області). Про це пише NADRA.INFO 21 березня.

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

Деталі 

  • Родовище площею 1222 га має запаси 4,7 млн т торфу (за даними 2021 року). Раніше його розробляв Стоянівський торфобрикетний завод Євгена Ворчилова під керівництвом Олега Гогенка (до лютого 2025 року).
  • «Стоянів» став четвертим торфовим активом Супруненка. Його ТОВ «Агробіостандарт» із жовтня 2023 року контролює «Волиньторф» і має дозволи на родовища «Сойне», «Вутишно» та «Засвіття Ситнелюк» у Волинській області. 
  • Паралельно Супруненко освоює ринок води та напоїв у Києві, пише видання. У травні 2024 року ТОВ «Київський завод «Росинка» отримало дозвіл на видобуток води «Софія Київська», а в травні 2025 року планується запуск оновленого заводу на Шулявці. 
  • 18 березня 2025 року Супруненко створив ТОВ «Геомайн» у Теребовлі (Тернопільська область) разом із Костянтином Бровченком та Андрієм Зайцем (директор – Денис Чейчук), повторивши структуру власності «Укрторфу». Нова компанія займатиметься видобутком торфу, металів, газу, а також геологією, інжинірингом і лісозаготівлею.

Контекст 

Улітку 2023 року ТОВ «Київський завод «Росинка», підконтрольне ексдепутату Київради та бізнесмену В’ячеславу Супруненку, придбало майно колишнього заводу «Росинка». Спочатку компанія викупила 9% за 23 млн грн, а згодом – решту 91% за 115,5 млн грн. Загальна сума угоди склала 138 млн грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні