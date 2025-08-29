Объем экспорта IТ-услуг из Украины в июле увеличился на 5,5% по сравнению с июнем и достиг $555 млн, что принесло украинской экономике дополнительные $29 млн выручки. Об этом сообщается на сайте Национального банка. IТ-услуги остаются ключевым сектором украинского экспорта.

Подробности

По сравнению с июлем 2024 года выручка от экспорта IТ-услуг выросла на 1,8%, или на $10 млн ($545 млн в июле 2024-го). За первые семь месяцев 2025 года совокупная выручка от экспорта IТ-услуг составила $3,8 млрд, что на $13 млн, или 0,3%, больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Общая выручка от экспорта всех услуг Украины в июле составила $1,35 млрд, что на $67 млн, или 5,2%, больше по сравнению с июнем.

Контекст

В июне экспорт IТ-услуг из Украины снизился на 3,5% ($19 млн) по сравнению с маем и составил $526 млн. Однако по сравнению с июнем 2024 года показатель вырос на 2,7% ($14 млн). За апрель–июнь 2025-го выручка IТ-сектора достигла $1,64 млрд, что на 1,4% ($23 млн) больше, чем за тот же период 2024 года, и на 4,5% ($70 млн) больше, чем в первом квартале 2025-го.