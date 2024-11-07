Экспорт Китая в октябре резко возрос на фоне угрозы новых пошлин, анонсированных Трампом

Над второй по величине экономикой мира нависла угроза торговой войны на два фронта.

В октябре экспорт Китая вырос на 12,7% в годовом исчислении, это самые быстрые темпы за последние два года, поскольку заводы спешно отправляли товары на основные рынки в ожидании дополнительных пошлин со стороны США и Евросоюза, пишет Reuters .

Ключевые факты

Рост экспорта стал одним из ярких моментов в испытывающей трудности экономике.

По данным таможни, объемы исходящих поставок из Китая в прошлом месяце выросли на 12,7% в годовом исчислении, что превышает прогнозируемый аналитиками рост на 5,2% и рост на 2,4% в сентябре.

Импорт сократился на 2,3% по сравнению с прогнозами снижения на 1,5%, впервые за четыре месяца, оказавшись отрицательным.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце выросло до $95,27 млрд по сравнению с $81,71 млрд в сентябре.

Экспорт Китая в США в прошлом месяце увеличился на 8,1% в годовом исчислении, в то время как исходные поставки в Европу подскочили на 12,7% за тот же период.

«Возвращение Трампа может привести к краткосрочному росту китайского экспорта, поскольку американские импортеры увеличат свои закупки, чтобы опередить введение пошлин», – считают эксперты.

Контекст

По данным китайской таможни, в основные статьи экспорта Китая в США в прошлом году вошли смартфоны, планшетные компьютеры и игровые консоли, что может стать повторением событий первого срока Трампа, когда он нацелился на китайских производителей электроники. Есть признаки того, что спрос на такую продукцию уменьшается.

Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привлекла особое внимание к предвыборному обещанию ввести пошлины на китайский импорт, превышающие 60%, и, вероятно, будет способствовать перемещению запасов на склады на главном экспортном рынке Китая.

Угроза Трампа ввести пошлину напугала владельцев китайских фабрик и чиновников, поскольку на кону поставки на сумму около $500 млрд в год, тогда как торговое напряжение с ЕС, в который в прошлом году были поставлены китайские товары на сумму $466 млрд, усилилось.

По мнению аналитиков, новые пошлины США могут подтолкнуть лидеров Коммунистической партии Китая, не желавших прибегать к масштабному фискальному стимулированию, к более решительным действиям по стимулированию экономики.

Аналитики говорят, что Пекин может компенсировать пошлины США, допустив более резкое обесценивание юаня. Однако эта стратегия может быть подорвана, если тарифы Трампа оживят инфляцию в США и приведут к повышению процентных ставок, что чревато чрезмерным обесцениванием китайской валюты, пишет Financial Times.