Експорт Китаю у жовтні різко зріс на тлі загрози нових мит, анонсованих Трампом

Над другою за величиною економіки світу нависла загроза торгової війни на два фронти.

У жовтні експорт Китаю зріс на 12,7% в річному обчисленні, це найшвидші темпи за останні два роки, оскільки заводи спішно відправляли товари на основні ринки в очікуванні додаткових мит з боку США та Євросоюзу, пише Reuters .

Ключові фаакти

Зростання експорту стало одним з яскравих моментів в економіці, що переживає труднощі.

За даними митниці, обсяги вихідних поставок з Китаю минулого місяця зросли на 12,7% у річному обчисленні, що перевищує прогнозоване аналітиками зростання на 5,2%, та зростання на 2,4% у вересні.

Імпорт скоротився на 2,3% порівняно з прогнозами зниження на 1,5%, вперше за чотири місяці виявившись негативним.

Позитивне сальдо торговельного балансу Китаю минулого місяця зросло до $95,27 млрд. в порівнянні з $81,71 млрд. у вересні.

Експорт Китаю до США минулого місяця збільшився на 8,1% у річному обчисленні, тоді як вихідні постачання до Європи підскочили на 12,7% за той же період.

«Повернення Трампа може призвести до короткострокового зростання китайського експорту, оскільки американські імпортери збільшать свої закупівлі, щоб випередити введення мит», – вважають експерти.

Контекст

За даними китайської митниці, до основних статей експорту Китаю до США минулого року увійшли смартфони, планшетні компʼютери та ігрові консолі, що може стати повторенням подій першого терміну Трампа, коли він націлився на китайських виробників електроніки. Є ознаки того, що попит на таку продукцію знижується.

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула особливу увагу до його передвиборної обіцянки запровадити мита на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, сприятиме переміщенню запасів на склади на головному експортному ринку Китаю.

Погроза Трампа запровадити мито налякала власників китайських фабрик і чиновників, оскільки на кону постачання на суму близько $500 млрд на рік, тоді як торговельна напруга з ЄС, у який минулого року було поставлено китайські товари на суму $466 млрд, посилилася.

На думку аналітиків, нові мита США можуть підштовхнути лідерів Комуністичної партії Китаю, які не бажали вдаватися до масштабного фіскального стимулювання, до більш рішучих дій зі стимулювання економіки.

Аналітики кажуть, що Пекін може компенсувати мита США, допустивши різкіше знецінення юаня. Однак ця стратегія може бути підірвана, якщо тарифи Трампа пожвавлять інфляцію в США і призведуть до підвищення процентних ставок, що загрожує надмірним знеціненням китайської валюти, пише Financial Times.