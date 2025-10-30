Forbes Digital підписка
Экспорт топлива из РФ обвалился до минимума с 2022 года

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Экспорт нефтепродуктов из РФ достиг самого низкого уровня с начала войны из-за остановки НПЗ и усиления санкций Запада, подорвавших энергетическую торговлю страны. Об этом пишет Bloomberg 30 октября.

  • Среднесуточный объем морских поставок нефтепродуктов за первые 26 дней месяца составил 1,89 млн баррелей – это минимум, по меньшей мере, с 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на Vortexa.
  • Хотя экспорт дизтоплива несколько вырос, общие объемы упали из-за слабых показателей сырой нефти и мазута, особенно из балтийских портов после ударов по хабу Усть-Луга. Неблагоприятная погода в регионе в последние дни также могла помешать работе портов.
  • Новая волна санкций против «Роснефти» и «Лукойла» добавила неопределенности: трейдеры вынуждены маневрировать с платежными маршрутами и графиками рейсов перед дедлайном США 21 ноября.
  • Экспорт дизеля в ближайшее время останется относительно стабильным, потому что основные потоки идут на близкие рынки – Турцию и Африку.
  • Нефть и мазут более уязвимы: длинные рейсы в Азию рискуют задержками для санкционированных грузов.
  • Поскольку Россия перестала публиковать официальные данные о добыче, трейдеры оценивают ее по морским поставкам. По данным Bloomberg, отслеживающим судоходство, экспорт нефти снизился с пика за почти 2,5 года.

Контекст

Накануне Министерство финансов США в координации с Европейским Союзом ввело санкции против двух ключевых российских нефтяных компаний – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения распространяются не только на сами компании, но и на 34 их дочерние структуры. Контрагентам этих субъектов предоставлен 30-дневный срок для завершения всех сделок, иначе они подпадут под вторичные санкции США.

Традиционными покупателями российской нефти по ценам выше западного потолка остаются Китай и Индия.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить импорт российской нефти.

Впоследствии Bloomberg сообщило, что это заявление стало неожиданностью для ведущих индийских нефтяных компаний, а представитель МИД Индии отметил, что не может подтвердить факт такого разговора между Трампом и Моди.

17 октября Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, информировало о сокращении индийскими НПЗ закупок российской нефти на 50%, хотя официального подтверждения со стороны Индии до сих пор нет.

