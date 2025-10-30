Експорт нафтопродуктів з РФ сягнув найнижчого рівня з початку війни через зупинку НПЗ та посилення санкцій Заходу, які підірвали енергетичну торгівлю країни. Про це пише Bloomberg 30 жовтня.

Деталі

Середньодобовий обсяг морських поставок нафтопродуктів за перші 26 днів місяця склав 1,89 млн барелів – це мінімум щонайменше з 2022 року, пише Bloomberg із посиланням на Vortexa.

Хоча експорт дизпалива дещо зріс, загальні обсяги впали через слабкі показники сирої нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після ударів по хабу Усть-Луга. Несприятлива погода в регіоні останніми днями також могла завадити роботі портів.

Нова хвиля санкцій проти «Роснафти» та «Лукойлу» додала невизначеності: трейдери змушені маневрувати з платіжними маршрутами та графіками рейсів перед дедлайном США 21 листопада.

Експорт дизеля найближчим часом залишиться відносно стабільним, бо основні потоки йдуть на близькі ринки – Туреччину та Африку.

Нафта та мазут вразливіші: довгі рейси до Азії ризикують затримками для санкціонованих вантажів.

Оскільки Росія припинила публікувати офіційні дані про видобуток, трейдери оцінюють його за морськими поставками. За даними Bloomberg, що відстежує судноплавство, експорт нафти знизився з піку за майже 2,5 роки.

Контекст

Напередодні Міністерство фінансів США у координації з Європейським Союзом запровадило санкції проти двох ключових російських нафтових компаній – «Лукойлу» та «Роснафти». Обмеження поширюються не тільки на самі компанії, а й на 34 їхні дочірні структури. Контрагентам цих суб’єктів надано 30-денний термін для завершення всіх операцій, інакше вони підпадуть під вторинні санкції США.

Традиційними покупцями російської нафти за цінами вище західної стелі залишаються Китай та Індія.

15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити імпорт російської нафти.

Згодом Bloomberg повідомило, що ця заява стала несподіванкою для провідних індійських нафтових компаній, а представник МЗС Індії зазначив, що не може підтвердити факт такої розмови між Трампом і Моді.

17 жовтня Reuters, посилаючись на джерело в Білому домі, інформувало про скорочення індійськими НПЗ закупівель російської нафти на 50%, хоча офіційного підтвердження з боку Індії досі немає.