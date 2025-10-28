Российская нефтяная компания «Лукойл» приняла решение о продаже зарубежных активов из-за санкций, введенных против нее и ее дочерних структур. Об этом говорится в сообщении на сайте «Лукойла».

Подробности

Компания уже приступила к приему предложений от потенциальных покупателей.

Продажа активов будет производиться в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В то же время «Лукойл» планирует подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить функционирование международных активов до момента завершения соглашений.

Контекст

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

Уже через два дня акции компаний резко упали: вместе крупнейшие российские нефтяные гиганты потеряли $5,2 млрд капитализации. Акции «Лукойла» подешевели на 7,2%, что стоило компании $3,66 млрд, а «Роснефти» – на 3%, с потерей $1,56 млрд.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.