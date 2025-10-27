Forbes Digital підписка
«Санкции против нефтяных гигантов России – это начало». Как Украина строит стратегический союз с США? Первое интервью Ольги Стефанишиной в должности посла в Вашингтоне

Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

6 хв читання

Трамп запровадив санкції проти Росії, на порозі - нові угоди з Україною. Ольга Стефанішина дала перше інтерв'ю на посаді посла в США /Артем Галкин для Forbes Ukraine

27 августа 2025 года Ольгу Стефанишин официально назначили послом Украины в США. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Дональд Трамп ввел первые санкции против России, а Украина готовит энергетическое партнерство с США. Как строится стратегический союз с Америкой в ​​новейшую политическую эру Соединенных Штатов? Интервью с Ольгой Стефанишиной

После возвращения к власти Дональд Трамп четко определил свою цель – завершить российско-украинскую войну. С того времени его администрация прошла большой путь: от ссоры с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме до минерального соглашения с Украиной и санкций против нефтяных гигантов России.

Украина тем временем сменила посла в США. После четырех лет каденции Оксану Маркарову в этом сентябре сменила Ольга Стефанишина, бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экс-министр юстиции.

Как Украина строит стратегический альянс с США в эпоху Трампа? И что может изменить позицию Америки в переговорах с РФ с медиаторской на союзническую? Руководитель проекта Forbes Ukraine Владимир Федорин поговорил об этом со Стефанишиной в ее первом публичном интервью в должности посла в США во время конференции Forbes «Энергия бизнеса».

Беседа сокращена и отредактирована для понятности.

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина /Фото Forbes Ukraine

Посол Украины в США Ольга Стефанишина и руководитель проекта Forbes Ukraine Владимир Федорин во время интервью на конференции «Энергия бизнеса» от Forbes Ukraine 24 октября 2025 года. Фото Фото Forbes Ukraine

