Дональд Трамп ввел первые санкции против России, а Украина готовит энергетическое партнерство с США. Как строится стратегический союз с Америкой в ​​новейшую политическую эру Соединенных Штатов? Интервью с Ольгой Стефанишиной

После возвращения к власти Дональд Трамп четко определил свою цель – завершить российско-украинскую войну. С того времени его администрация прошла большой путь: от ссоры с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме до минерального соглашения с Украиной и санкций против нефтяных гигантов России.

Украина тем временем сменила посла в США. После четырех лет каденции Оксану Маркарову в этом сентябре сменила Ольга Стефанишина, бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экс-министр юстиции.

Как Украина строит стратегический альянс с США в эпоху Трампа? И что может изменить позицию Америки в переговорах с РФ с медиаторской на союзническую? Руководитель проекта Forbes Ukraine Владимир Федорин поговорил об этом со Стефанишиной в ее первом публичном интервью в должности посла в США во время конференции Forbes «Энергия бизнеса».

Беседа сокращена и отредактирована для понятности.