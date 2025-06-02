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Объем экспорта компьютерных услуг в апреле остался на уровне марта – $545 млн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Объем экспорта компьютерных услуг в апреле остался на уровне $545 млн, что соответствует марту 2025 года. По сравнению с апрелем 2024-го экспорт вырос на 4,4%, или на $24 млн, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка. ІТ является одним из важнейших экспортных секторов Украины.

Подробности

  • За первые четыре месяца 2025 года общая выручка от экспорта ІТ-услуг достигла $2,14 млрд, что на 0,1% ($3 млн) больше, чем за аналогичный период 2024-го.
  • Общий экспорт услуг Украины в апреле 2025 года составил $1,32 млрд, что на 3,1%, или $40 млн, превышает показатель марта 2025-го.
  • Среди стран, которые обеспечивали выручку украинской IT-отрасли в апреле, лидерами остаются США, Великобритания и Мальта.

Контекст

В 2024 году объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил $6,45 млрд, что на 4,2% меньше по сравнению с 2023-м. Это второй год подряд снижение показателей: в 2023 году экспорт снизился на 8,5%.

До этого, с 2013 года, экспорт ІТ-услуг Украины демонстрировал стабильный рост. В 2020-м он впервые превысил отметку в $5 млрд, в 2021 году достиг $6,8 млрд, а в 2022-м установил рекорд – $7,3 млрд.

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