Обсяг експорту комп’ютерних послуг у квітні залишився на рівні $545 млн, що відповідає показнику березня 2025 року. Порівняно з квітнем 2024-го експорт зріс на 4,4%, або на $24 млн, свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Деталі

За перші чотири місяці 2025 року загальний виторг від експорту ІТ-послуг досяг $2,14 млрд, що на 0,1% ($3 млн) більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Загальний експорт послуг України у квітні 2025 року становив $1,32 млрд, що на 3,1%, або $40 млн, перевищує показник березня 2025-го.

Серед країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у квітні, лідерами залишаються США, Велика Британія і Мальта.

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Контекст

У 2024 році обсяг експорту ІТ-послуг з України становив $6,45 млрд, що на 4,2% менше порівняно з 2023-м. Це другий рік поспіль зниження показників: у 2023 році експорт зменшився на 8,5%.

До цього, з 2013 року, експорт ІТ-послуг України демонстрував стабільне зростання. У 2020-му він вперше перевищив позначку $5 млрд, у 2021 році досяг $6,8 млрд, а у 2022-му встановив рекорд – $7,3 млрд.