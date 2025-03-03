Експорт українських ІТ-послуг у січні знизився до $489 млн

Український експорт IT-послуг у січні знизився на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив $489 млн. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Ключові факти

Минулого місяця експорт IT-послуг був на $19 млн меншим, ніж у січні 2024-го ($508 млн).

У січні експорт IT-послуг знизився на 21%, або на $128 млн, порівняно з груднем 2024-го ($617 млн).

Серед країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у січні, США є лідером – $150 млн (31% від загального обсягу). На другому місці Велика Британія – $54 млн (11%), на третій сходинці Мальта – $34 млн (7%).

Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у січні становила 40%. Для порівняння: у січні минулого року вона становила 37%.

Контекст

Український експорт IT-послуг за підсумками 2024 року приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му. Таким чином, було зафіксовано падіння другий рік поспіль: у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився на 8,5%.

Експорт ІТ-послуг з України активно зростав з 2013 року, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році – $6,8 млрд. За підсумками 2022 року він сягнув рекордних $7,3 млрд.