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інвестиції в DefenceTech, оборонні стартапи айтівців /иллюстрация Getty Images / Анна Наконечная
Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Мобилизованное IT. Как большая война подтолкнула IT-предпринимателей инвестировать в DefenceTech и оборонные стартапы. Forbes Ukraine собрал восемь кейсов

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes
Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

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Как основатели крупных IT-компаний начали инвестировать в DefenceTech, а стартаперы сделали пивот в оборонные технологии. Фото иллюстрация Getty Images / Анна Наконечная

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За три года полномасштабной войны украинские IT-предприниматели инвестировали миллионы в DefenceTech компании и запустили немало оборонных стартапов. Forbes Ukraine собрал восемь таких кейсов. Какой опыт пригодился и продолжат ли они этим заниматься после войны?

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«Я военный и пользователь своих продуктов», – говорит Иван Каунов, который до 2022-го строил финансовый стартап, а теперь производит разведывательные дроны. Он не единственный, кто с началом большой войны, изменил предпринимательский курс. Инвестиции на разработку дронов Каунов получил от фонда Nezlamni, который запустили основатели другой IT-компании – Uklon.

В 2018-м учредители сами искали инвестиции, будучи убежденными, что успех в Украине – достаточный аргумент для выхода в Кению. «А нам отвечали: запуститесь там, покажите результаты, и тогда будем говорить, – вспоминает соучредитель Uklon Сергей Смусь. – Теперь мы чувствуем, как на нас тогда смотрели».

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