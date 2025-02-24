Мобилизованное IT. Как большая война подтолкнула IT-предпринимателей инвестировать в DefenceTech и оборонные стартапы. Forbes Ukraine собрал восемь кейсов

За три года полномасштабной войны украинские IT-предприниматели инвестировали миллионы в DefenceTech компании и запустили немало оборонных стартапов. Forbes Ukraine собрал восемь таких кейсов. Какой опыт пригодился и продолжат ли они этим заниматься после войны?

«Я военный и пользователь своих продуктов», – говорит Иван Каунов, который до 2022-го строил финансовый стартап, а теперь производит разведывательные дроны. Он не единственный, кто с началом большой войны, изменил предпринимательский курс. Инвестиции на разработку дронов Каунов получил от фонда Nezlamni, который запустили основатели другой IT-компании – Uklon.

В 2018-м учредители сами искали инвестиции, будучи убежденными, что успех в Украине – достаточный аргумент для выхода в Кению. «А нам отвечали: запуститесь там, покажите результаты, и тогда будем говорить, – вспоминает соучредитель Uklon Сергей Смусь. – Теперь мы чувствуем, как на нас тогда смотрели».