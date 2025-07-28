Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении бывшему президенту украинской авиакомпании в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом говорится в сообщении бюро от 28 июля. БЭБ не раскрывает имени подозреваемого и названия авиакомпании, указывая лишь на то, что она связана с одним из украинских олигархов. Вероятно, речь идет об авиакомпании МАУ, совладельцем которой был Игорь Коломойский.

Подробности

По информации следствия, авиакомпания заключила ряд лизинговых соглашений на аренду самолетов с кипрской компанией, неправомерно применив льготную ставку налогообложения при выплате по этим контрактам, сообщила пресс-служба БЭБ.

В частности, используя Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром, бывшее руководство авиакомпании применило нулевую ставку налога вместо предусмотренных 10%. Однако такое применение льготы не отвечало условиям договоров и реальным обстоятельствам использования самолетов.

«Экс-президент по предварительному сговору с главным бухгалтером и другими лицами, контролировавшими деятельность украинской и кипрской компаний, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц, имеющего источник происхождения из Украины, на сумму более 164,5 млн грн», – сообщили в БЭБ.

Детективы БЭБ сообщили экс-президенту авиакомпании о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору с группой лиц).

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Контекст

С 2004 по 2019 год МАУ возглавлял Юрий Мирошников, в 2019–2022 годах – Евгений Дыхне. Впоследствии компанию в течение короткого времени возглавляли Кирилл Звонарев и Анна Борисонник.

С 2022 года МАУ прекратила деятельность, а ее самолеты были переданы авиакомпании Windrose, также принадлежащей группе Коломойского.

31 октября 2023 года Хозяйственный суд Киева зарегистрировал исковое заявление Укрэксимбанка о признании авиакомпании МАУ банкротом.

По данным «Опендатабот», по состоянию на конец 2022 года общая задолженность МАУ достигла 20,5 млрд грн. После чего началась распродажа активов компании, сообщал Forbes. В частности, на аукционах ГП «СЕТАМ» по состоянию на 26 октября был продан логотип МАУ за $3300, а также значительные доли в двух ключевых активах: хендлинговой компании «Интеравиа» (около $1 млн) и ремонтной компании «МАУтехник» (за $5). Покупателями стали малоизвестные личности.

По информации нескольких бывших топ-менеджеров МАУ, которую приводит Forbes, продажа имущества по ценам ниже рыночных может указывать на подготовку к объявлению банкротства авиакомпании до конца 2023 года.

С осени 2022 года МАУ не выполнила ни одного рейса из-за неуплаченных счетов. В марте 2023-го издание Avianews сообщило о передаче самолетов из флота МАУ в авиакомпанию «Роза ветров» (Windrose). В августе 2020-го в интервью LIGA.net генеральный директор «Розы ветров» Владимир Каменчук подтвердил сотрудничество со структурами, связанными с Коломойским.

В последние годы между акционерами МАУ Ароном Майбергом и Игорем Коломойским был корпоративный конфликт. В декабре 2021-го Майберг рассказал Forbes о неудачных попытках уволить президента компании Евгения Дыхне. В сентябре 2022-го Дыхне покинул пост после завершения трехлетнего контракта.

После этого президентом МАУ стал Кирилл Звонарев, бывший финансовый директор аэропорта «Борисполь». В начале февраля 2023 года компанию возглавила Анна Борисонник, главная финансистка, которую, по данным нескольких источников Forbes, связывают со структурами неформальной группы «Приват» Игоря Коломойского.

Весной 2023 года Арон Майберг вышел из состава основателей МАУ и покинул наблюдательный совет компании, о чем он сообщил Forbes в октябре 2023 года. Таким образом, контроль над авиакомпанией перешел к Игорю Коломойскому.