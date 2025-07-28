Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру колишньому президенту української авіакомпанії у навмисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться у повідомленні бюро від 28 липня. БЕБ не розкриває імені підозрюваного та назви авіакомпанії, вказуючи лише, що вона пов’язана з одним із українських олігархів. Іовірно, йдеться про авіакомпанію МАУ, співвласником якої був Ігор Коломойський.

Деталі

За інформацією слідства, авіакомпанія уклала низку лізингових угод на оренду літаків із кіпрською компанією, неправомірно застосувавши пільгову ставку оподаткування під час виплат за цими контрактами, повідомила пресслужба БЕБ.

Зокрема, використовуючи Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром, попереднє керівництво авіакомпанії застосувало нульову ставку податку замість передбачених 10%. Однак таке застосування пільги не відповідало умовам договорів та реальним обставинам використання літаків.

«Експрезидент за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилився від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб, що має джерело походження з України, на суму понад 164,5 млн грн», – повідомили в БЕБ.

Детективи БЕБ повідомили експрезидентові авіакомпанії про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою з групою осіб).

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Контекст

З 2004 по 2019 рік МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019–2022 роках – Євген Дихне. Згодом компанію короткий час очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борисоннік.

Із 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки було передано авіакомпанії Windrose, яка також належить групі Коломойського.

31 жовтня 2023 року Господарський суд міста Києва зареєстрував позовну заяву Укрексімбанку щодо визнання авіакомпанії МАУ банкрутом.

За даними «Опендатабот», станом на кінець 2022 року загальна заборгованість МАУ сягнула 20,5 млрд грн. Після чого почався розпродаж активів компанії, повідомляв Forbes. Зокрема, на аукціонах ДП «СЕТАМ» станом на 26 жовтня було продано логотип МАУ за $3300, а також значні частки в двох ключових активах: хендлінговій компанії «Інтеравіа» (приблизно за $1 млн) і ремонтній компанії «МАУтехнік» (за $5). Покупцями стали маловідомі особи.

За інформацією кількох колишніх топменеджерів МАУ, яку наводить Forbes, продаж майна за цінами, нижчими за ринкові, може вказувати на підготовку до оголошення банкрутства авіакомпанії до кінця 2023 року.

З осені 2022 року МАУ не виконала жодного рейсу через несплачені рахунки. У березні 2023-го видання Avianews повідомило про передачу літаків із флоту МАУ до авіакомпанії «Роза вітрів» (Windrose). У серпні 2020-го в інтерв’ю LIGA.net генеральний директор «Рози вітрів» Володимир Каменчук підтвердив співпрацю зі структурами, пов’язаними із Коломойським.

Протягом останніх років між акціонерами МАУ Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським тривав корпоративний конфлікт. У грудні 2021-го Майберг розповів Forbes про невдалі спроби звільнити президента компанії Євгена Дихне. У вересні 2022 року Дихне залишив посаду після завершення трирічного контракту.

Після цього президентом МАУ став Кирило Звонарьов, колишній фінансовий директор аеропорту «Бориспіль». На початку лютого 2023 року компанію очолила Ганна Борисоннік, головна фінансистка, яку, за даними кількох джерел Forbes, пов’язують зі структурами неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Навесні 2023-го Арон Майберг вийшов зі складу засновників МАУ та залишив наглядову раду компанії, про що він повідомив Forbes у жовтні 2023-го. Таким чином, контроль над авіакомпанією перейшов до Ігоря Коломойського.