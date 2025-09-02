Elliott Investment Management, известная своей активистской инвестиционной стратегией, приобрела долю в PepsiCo Inc. стоимостью около $4 млрд и намерена добиваться изменений в компании, которые поддержали бы ее рост. Об этом 2 сентября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Подробности

PepsiCo теряет позиции на рынке газированных напитков, уступая долю конкурентам. Ее продовольственный бизнес, который ранее был двигателем роста компании, также под давлением.

Ранее PepsiCo была главным соперником Coca-Cola Co., но сейчас ее основной напиток – Pepsi – занимает только четвертое место по объему продаж в США.

по объему продаж в США. Проблемы PepsiCo усугубились в последние месяцы из-за торговых барьеров, ускорения инфляции и падения доходов потребителей.

Это все сказалось на акциях PepsiCo. Рыночная капитализация компании сократилась до примерно $200 млрд, что на 25% меньше пикового значения в $270 млрд в мае 2023 года.

Покупка акций сделала Elliott одним из самых крупных инвесторов PepsiCo. Инвесткомпания уже сообщила о своей позиции и планах добиваться изменений в PepsiCo. Что хочет изменить Elliott, пока неизвестно, но на этой новости акции производителя газированных напитков выросли примерно на 5% на премаркете.

Аналитики предлагают PepsiCo последовать примеру Coca-Cola, которая в 2017 году завершила масштабную программу рефранчайзинга, передав операции по разливу напитков локальным независимым предпринимателям. Это позволило Coca-Cola сосредоточиться на маркетинге и инновациях, повысив маржу. В настоящее время ее капитализация приближается к $300 млрд.

Эксперты считают, что напитки PepsiCo (40% дохода в 2024 году) могли бы работать более эффективно отдельно. Нельсон Пельтц из Trian Fund Management ранее безуспешно предлагал выделить напитки в отдельный бизнес.

Дистрибьюторы PepsiCo жалуются, что компания уделяет больше внимания продовольственному бизнесу, чем напиткам. Аналитик Wells Fargo Крис Кэри отмечает, что рост продаж в североамериканском продовольственном сегменте замедляется, и компании нужен пересмотр расходов, что может сэкономить до $800 млн.

Гендиректор Рамон Лагуарта сосредотачивается на повышении ценности для потребителей, новых маркетинговых кампаниях и оптимизации логистики. PepsiCo планирует также перезапуск Lay’s и Tostitos без искусственных ингредиентов. В июле акции компании выросли благодаря улучшению продаж и рыночной доли, в том числе за счет Pepsi Zero Sugar.

Контекст

Elliott, управляющая активами на $76 млрд, известна активными инвестициями. Инвесткомпания славится тем, что покупает значительные, но не контрольные пакеты акций в компаниях, которые считаются недооцененными или плохо управляемыми, и активно влияет на их стратегию. Это может включать требования об изменении руководства, реструктуризации, продаже активов или изменении корпоративного управления для повышения стоимости акций.

Elliott участвовала в реструктуризации таких компаний, как Twitter, Southwest Airlines, Telecom Italia. Недавно компания инвестировала $5 млрд в Honeywell и повлияла на смену гендиректора Starbucks из-за падения продаж.