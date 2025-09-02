Elliott Investment Management, известная своей активистской инвестиционной стратегией, приобрела долю в PepsiCo Inc. стоимостью около $4 млрд и намерена добиваться изменений в компании, которые поддержали бы ее рост. Об этом 2 сентября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- PepsiCo теряет позиции на рынке газированных напитков, уступая долю конкурентам. Ее продовольственный бизнес, который ранее был двигателем роста компании, также под давлением.
- Ранее PepsiCo была главным соперником Coca-Cola Co., но сейчас ее основной напиток – Pepsi – занимает только четвертое место по объему продаж в США.
- Проблемы PepsiCo усугубились в последние месяцы из-за торговых барьеров, ускорения инфляции и падения доходов потребителей.
- Это все сказалось на акциях PepsiCo. Рыночная капитализация компании сократилась до примерно $200 млрд, что на 25% меньше пикового значения в $270 млрд в мае 2023 года.
- Покупка акций сделала Elliott одним из самых крупных инвесторов PepsiCo. Инвесткомпания уже сообщила о своей позиции и планах добиваться изменений в PepsiCo. Что хочет изменить Elliott, пока неизвестно, но на этой новости акции производителя газированных напитков выросли примерно на 5% на премаркете.
- Аналитики предлагают PepsiCo последовать примеру Coca-Cola, которая в 2017 году завершила масштабную программу рефранчайзинга, передав операции по разливу напитков локальным независимым предпринимателям. Это позволило Coca-Cola сосредоточиться на маркетинге и инновациях, повысив маржу. В настоящее время ее капитализация приближается к $300 млрд.
- Эксперты считают, что напитки PepsiCo (40% дохода в 2024 году) могли бы работать более эффективно отдельно. Нельсон Пельтц из Trian Fund Management ранее безуспешно предлагал выделить напитки в отдельный бизнес.
- Дистрибьюторы PepsiCo жалуются, что компания уделяет больше внимания продовольственному бизнесу, чем напиткам. Аналитик Wells Fargo Крис Кэри отмечает, что рост продаж в североамериканском продовольственном сегменте замедляется, и компании нужен пересмотр расходов, что может сэкономить до $800 млн.
- Гендиректор Рамон Лагуарта сосредотачивается на повышении ценности для потребителей, новых маркетинговых кампаниях и оптимизации логистики. PepsiCo планирует также перезапуск Lay’s и Tostitos без искусственных ингредиентов. В июле акции компании выросли благодаря улучшению продаж и рыночной доли, в том числе за счет Pepsi Zero Sugar.
Контекст
Elliott, управляющая активами на $76 млрд, известна активными инвестициями. Инвесткомпания славится тем, что покупает значительные, но не контрольные пакеты акций в компаниях, которые считаются недооцененными или плохо управляемыми, и активно влияет на их стратегию. Это может включать требования об изменении руководства, реструктуризации, продаже активов или изменении корпоративного управления для повышения стоимости акций.
Elliott участвовала в реструктуризации таких компаний, как Twitter, Southwest Airlines, Telecom Italia. Недавно компания инвестировала $5 млрд в Honeywell и повлияла на смену гендиректора Starbucks из-за падения продаж.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.