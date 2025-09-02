Хедж-фонд Elliott Investment Management, відомий своєю активістською інвестиційною стратегією, став одним із найбільших інвесторів PepsiCo, інвестувавши близько $4 млрд, і закликав компанію провести масштабні зміни. Фонд вважає, що Pepsi втратила позиції на ринку напоїв і стикається зі сповільненням у снековому бізнесі, а її акції впали на 16% за рік, пишуть FT та WSJ .

Деталі

PepsiCo втрачає позиції на ринку газованих напоїв, поступаючись часткою конкурентам. Її продовольчий бізнес, який раніше був рушієм зростання компанії, також під тиском.

Раніше PepsiCo була головним суперником Coca-Cola Co., але зараз її основний напій – Pepsi – посідає лише четверте місце за обсягом продажів у США.

за обсягом продажів у США. Проблеми PepsiCo посилилися останніми місяцями через торговельні бар’єри, прискорення інфляції та падіння доходів споживачів.

Це все позначилося на акціях PepsiCo. Ринкова капіталізація компанії скоротилася до приблизно $200 млрд, що на 25% менше від пікового значення у $270 млрд у травні 2023 року та на 16% менше від показника минулого року.

Покупка акцій зробила Elliott одним із найбільших інвесторів PepsiCo. Інвесткомпанія вже повідомила про свою позицію та плани домагатися змін у PepsiCo.

У листі до ради директорів Pepsi, опублікованому у вівторок, Elliott закликав переглянути діяльність із розливу напоїв, оновити продуктовий портфель, інвестувати у швидкозростаючі бренди та посилити корпоративний нагляд. На думку фонду, ці кроки допоможуть «розблокувати значну вартість для акціонерів», пише FT.

На цій новині акції виробника газованих напоїв зросли приблизно на 5% на премаркеті.

Аналітики пропонують PepsiCo взяти приклад із Coca-Cola, яка в 2017 році завершила масштабну програму рефранчайзингу, передавши операції з розливу напоїв локальним незалежним підприємцям. Це дозволило Coca-Cola зосередитися на маркетингу та інноваціях, підвищивши маржу. Нині її капіталізація наближається до $300 млрд.

Експерти вважають, що напої PepsiCo (40% доходу у 2024 році) могли б працювати ефективніше окремо. Нельсон Пельтц із Trian Fund Management раніше безуспішно пропонував виділити напої в окремий бізнес.

Дистриб’ютори PepsiCo скаржаться, що компанія приділяє більше уваги харчовому бізнесу, ніж напоям. Аналітик Wells Fargo Кріс Кері зазначає, що зростання продажів у північноамериканському харчовому сегменті сповільнюється, і компанії потрібен перегляд витрат, що може заощадити до $800 млн.

Гендиректор Рамон Лагуарта зосереджується на підвищенні цінності для споживачів, нових маркетингових кампаніях і оптимізації логістики. PepsiCo також планує перезапуск Lay’s і Tostitos без штучних інгредієнтів. У липні акції компанії зросли завдяки покращенню продажів і ринкової частки, зокрема за рахунок Pepsi Zero Sugar.

Контекст

Elliott, що управляє активами на $76 млрд, відома активними інвестиціями. Інвесткомпанія славиться тим, що купує значні, але не контрольні пакети акцій у компаніях, які вважаються недооціненими або погано керованими, і активно впливає на їхню стратегію. Це може включати вимоги про зміну керівництва, реструктуризацію, продаж активів або зміну корпоративного управління для підвищення вартості акцій.

Elliott брала участь у реструктуризації таких компаній, як Twitter, Southwest Airlines, Telecom Italia. Нещодавно компанія інвестувала $5 млрд у Honeywell, домігшись її розподілу, і вплинула на зміну гендиректора Starbucks через падіння продажів.