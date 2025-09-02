Хедж-фонд Elliott Investment Management, відомий своєю активістською інвестиційною стратегією, став одним із найбільших інвесторів PepsiCo, інвестувавши близько $4 млрд, і закликав компанію провести масштабні зміни. Фонд вважає, що Pepsi втратила позиції на ринку напоїв і стикається зі сповільненням у снековому бізнесі, а її акції впали на 16% за рік, пишуть FT та WSJ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- PepsiCo втрачає позиції на ринку газованих напоїв, поступаючись часткою конкурентам. Її продовольчий бізнес, який раніше був рушієм зростання компанії, також під тиском.
- Раніше PepsiCo була головним суперником Coca-Cola Co., але зараз її основний напій – Pepsi – посідає лише четверте місце за обсягом продажів у США.
- Проблеми PepsiCo посилилися останніми місяцями через торговельні бар’єри, прискорення інфляції та падіння доходів споживачів.
- Це все позначилося на акціях PepsiCo. Ринкова капіталізація компанії скоротилася до приблизно $200 млрд, що на 25% менше від пікового значення у $270 млрд у травні 2023 року та на 16% менше від показника минулого року.
- Покупка акцій зробила Elliott одним із найбільших інвесторів PepsiCo. Інвесткомпанія вже повідомила про свою позицію та плани домагатися змін у PepsiCo.
- У листі до ради директорів Pepsi, опублікованому у вівторок, Elliott закликав переглянути діяльність із розливу напоїв, оновити продуктовий портфель, інвестувати у швидкозростаючі бренди та посилити корпоративний нагляд. На думку фонду, ці кроки допоможуть «розблокувати значну вартість для акціонерів», пише FT.
- На цій новині акції виробника газованих напоїв зросли приблизно на 5% на премаркеті.
- Аналітики пропонують PepsiCo взяти приклад із Coca-Cola, яка в 2017 році завершила масштабну програму рефранчайзингу, передавши операції з розливу напоїв локальним незалежним підприємцям. Це дозволило Coca-Cola зосередитися на маркетингу та інноваціях, підвищивши маржу. Нині її капіталізація наближається до $300 млрд.
- Експерти вважають, що напої PepsiCo (40% доходу у 2024 році) могли б працювати ефективніше окремо. Нельсон Пельтц із Trian Fund Management раніше безуспішно пропонував виділити напої в окремий бізнес.
- Дистриб’ютори PepsiCo скаржаться, що компанія приділяє більше уваги харчовому бізнесу, ніж напоям. Аналітик Wells Fargo Кріс Кері зазначає, що зростання продажів у північноамериканському харчовому сегменті сповільнюється, і компанії потрібен перегляд витрат, що може заощадити до $800 млн.
- Гендиректор Рамон Лагуарта зосереджується на підвищенні цінності для споживачів, нових маркетингових кампаніях і оптимізації логістики. PepsiCo також планує перезапуск Lay’s і Tostitos без штучних інгредієнтів. У липні акції компанії зросли завдяки покращенню продажів і ринкової частки, зокрема за рахунок Pepsi Zero Sugar.
Контекст
Elliott, що управляє активами на $76 млрд, відома активними інвестиціями. Інвесткомпанія славиться тим, що купує значні, але не контрольні пакети акцій у компаніях, які вважаються недооціненими або погано керованими, і активно впливає на їхню стратегію. Це може включати вимоги про зміну керівництва, реструктуризацію, продаж активів або зміну корпоративного управління для підвищення вартості акцій.
Elliott брала участь у реструктуризації таких компаній, як Twitter, Southwest Airlines, Telecom Italia. Нещодавно компанія інвестувала $5 млрд у Honeywell, домігшись її розподілу, і вплинула на зміну гендиректора Starbucks через падіння продажів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.