PepsiCo покупает производителя пребиотических газированных напитков почти за $2 млрд

Американский PepsiCo Inc. покупает бренд Poppi за $1,95 млрд, говорится в сообщении , опубликованном на сайте компании. Таким образом компания планирует расширить присутствие в категории «здоровых газированных напитков» на фоне падения спроса на традиционные напитки и снэки. Акции PepsiCo выросли на 1,6% в начале торгов после объявления о сделке.

Подробности

PepsiCo рассчитывает получить налоговые льготы в $300 млн в связи с заключением этой сделки. После этого чистая стоимость покупки составит $1,65 млрд.

Соглашение предусматривает дополнительные выплаты, обусловленные своевременным выходом на определенные показатели, говорится в сообщении.

PepsiCo пытается расширить свое присутствие в категории «здоровых газированных напитков» на фоне падения спроса на традиционные напитки и снэки, пишет Reuters. Сделка также может помочь PepsiCo поддержать портфель газированных напитков, которая теряет долю рынка в пользу конкурентов, таких как Coca-Cola и Keurig Dr Pepper.

Контекст

Poppi – бренд из Техаса, основанный супругами Стивеном и Эллисон Эллсворт – предлагает низкокалорийные газированные напитки с пребиотиками и фруктовыми соками, содержащими не более 5 г сахара на порцию. По данным BNP Paribas, розничные продажи Poppi выросли на 122% за 12 недель до 22 февраля, а доля бренда на рынке газированных напитков США достигла 1%.

Молодые американцы все чаще выбирают «здоровые» газированные напитки и энергетики, что отражает более широкий тренд к фитнесу и здоровому образу жизни.

Конкуренты PepsiCo, в частности Coca-Cola, активно развивают этот рынок. Последняя запустила пребиотичный напиток Simply Pop в рамках расширения бренда Simply. Celsius Holdings и Keurig Dr Pepper поглощают меньшие компании в сфере энергетических и оздоровительных напитков.

Пребиотические газированные напитки становятся одной из самых быстрорастущих категорий в сегменте газированных напитков в США благодаря спросу на продукты, поддерживающие здоровье кишечника, отметил аналитик JP Morgan Андреа Тейшейра.