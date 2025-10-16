Упрощенной процедурой изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и энергетики уже воспользовались 171 предприятие и община из 14 областей Украины. Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский во время Киевского международного экономического форума.
- В целом по этой процедуре изменено целевое назначение участков общей площадью 1050 га. Больше всего – 434 га – отведено под производство энергии из возобновляемых источников.
- Еще 385 га предназначено для строительства производственно-складских объектов, 121 га – для промышленного производства и индустриальных парков, а 110 га – для других объектов.
- Больше всего решений принято в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях.
- В Сумской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях таких решений пока нет.
Процедура предусмотрена законом №3563-IX (законопроект №9627), который вступил в силу 28 мая 2024 года. Закон сократил срок изменения целевого назначения земли с одного-трех лет до полутора месяцев. Упрощенная процедура применяется к землям с/х назначения за пределами населенных пунктов, где нет градостроительной документации.
Может использоваться для объектов: промышленных зданий и складов; трубопроводов, коммуникаций, ЛЭП (кроме магистральных); комплексных промышленных сооружений (кроме атомных и опасных производств); построек аграрного, лесного и рыбного хозяйства.
Аналогичный упрощенный механизм уже действует в Украине с середины 2022-го для релоцированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПЛ, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь он был расширен на объекты промышленности и энергетики.
Также законопроект №9627 является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что упрощенный порядок изменения целевого назначения предлагается применить к землям сельскохозяйственного назначения, в частности особенно ценным, землям оздоровительного назначения, землям промышленности, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, обороны и т.д.
В то же время в законопроекте не определены какие-либо ограничения по размеру земельных участков, отнесенных к категориям земель, относительно которых допускается изменение их целевого назначения.
Эксперты предупреждают, что на практике реализация предлагаемых в проекте норм может привести к неконтролируемой застройке, особенно вокруг крупных городов.
Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что введение такого подхода увеличивает коррупционные риски в этой сфере, поскольку отсутствуют четкие и однозначные критерии изменения целевого назначения земельных участков.
