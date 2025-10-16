Спрощеною процедурою зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики вже скористалися 171 підприємство та громада з 14 областей України. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час Київського міжнародного економічного форуму.

Деталі

Загалом за цією процедурою змінено цільове призначення ділянок загальною площею 1050 га. Найбільше – 434 га – відведено під виробництво енергії з відновлювальних джерел.

Ще 385 га призначені для будівництва виробничо-складських об’єктів, 121 га – для промислового виробництва та індустріальних парків, а 110 га – для інших об’єктів.

Найбільше рішень ухвалено у Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Натомість у Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях таких рішень поки немає.

Контекст

Процедура передбачена законом №3563-IX (законопроєкт №9627), який набув чинності 28 травня 2024 року. Закон скоротив термін зміни цільового призначення землі з одного–трьох років до півтора місяця. Спрощена процедура застосовується до земель с/г призначення за межами населених пунктів, де немає містобудівної документації.

Може використовуватися для об’єктів: промислових будівель і складів; трубопроводів, комунікацій, ЛЕП (крім магістральних); комплексних промислових споруд (крім атомних і небезпечних виробництв); будівель аграрного, лісового й рибного господарства.

Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, обʼєктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер його розширили на обʼєкти промисловості та енергетики.

Також законопроєкт №9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.

Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що спрощений порядок зміни цільового призначення пропонується застосувати до земель сільськогосподарського призначення, зокрема особливо цінних, земель оздоровчого призначення, земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони тощо.

Водночас у законопроєкті не визначені будь-які обмеження щодо розміру земельних ділянок, віднесених до категорій земель, щодо яких допускається зміна їхнього цільового призначення.

Експерти попереджають, що на практиці реалізація запропонованих у проєкті норм може призвести до неконтрольованої забудови, особливо навколо великих міст.

Також Головне експертне управління Верховної Ради вказує, що запровадження такого підходу збільшує корупційні ризики у цій сфері, оскільки відсутні чіткі та однозначні критерії зміни цільового призначення земельних ділянок.