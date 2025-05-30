Ритейлер «Эпицентр К» увеличил выручку на 13,7% в 2024-м, в то же время официальный доход компании упал на четверть, свидетельствуют данные YouControl. Сеть продолжила расширяться после потери 10 торговых центров в результате российской агрессии.

Ключевые факты

В 2024 году «Эпицентр К» увеличил выручку до 79,7 млрд грн, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Доход компании составил 2,2 млн грн.

Стоимость активов «Эпицентр К» упала на 10% за год – до 70,7 млн грн.

Компания открыла три новых торговых центра в прошлом году. В апреле начал работу торговый центр на Троещинском жилмассиве в Киеве, на месте бывшего гипермаркета «Новая Линия». Он стал 10 объектом сети в столице. После перестройки его общая площадь возросла в семь раз, до 42 000 кв. м.

В сентябре 2024 года «Эпицентр К» открыл первую очередь ТРЦ в с. Чабаны под Киевом. Он также начал работать на месте бывшего гипермаркета «Новая Линия». После перестройки объект стал в 2,5 раза больше – общая площадь двухэтажного ТРЦ «Эпицентр» составила более 96 000 кв. м. Вторую очередь – с парком развлечений Epiland и арендными галереями – запустили в апреле 2025 года.

Еще один ТЦ компания открыла в ноябре в Чернигове. Вместо уничтоженного россиянами в феврале 2022-го «Эпицентра» построили больший в полтора раза объект общей площадью почти 33 000 кв. м. Объем инвестиций в проект превысил 1 млрд грн.

Контекст

На май 2025 года компания объединяет 71 торговый центр.

Вследствие полномасштабного вторжения «Эпицентр К» потерял 10 торговых центров, полностью уничтоженных, оккупированных или поврежденных. В частности, вражескими обстрелами разрушены семь ТЦ в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне. Их общая площадь – более 125 600 кв. м.

Из-за повреждений и близости к зонам боевых действий временно не работают два ТЦ – в Краматорске и Харькове. Еще один торговый объект компании в Мелитополе оказался под оккупацией.

Компания оценивает ущерб от войны более чем в $1 млрд.

Акционеры компании: Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

В 2024 году Гереги финализовали получение контроля над польской сетью магазинов Intersport, развивали формат магазинов «Эпицентр Express» и собственную сеть почтоматов. Последних уже более 600. Осенью ритейлер купил компанию «ДивоЦентр», которая арендуюет земельный участок и владеет недостроенным ТРЦ KyivMall в столице на Осокорках. В 2025 году «Эпицентр» готовит к открытию ТРЦ Gallery Bucha. Он станет вторым торгово-развлекательным центром для компании со сторонними украинскими и международными брендами одежды и заведениями питания. Первый начал работу в Чабанах в сентябре.