Група компаній «Епіцентр» спільно з родиною народного депутата Анатолія Урбанського будує зерновий термінал у порту «Південний» (Одеська область) потужністю 5 млн тонн перевалки зернових на рік. Про це пише за даними latifundist . Орієнтовна вартість проєкту становить $160-270 млн.

Деталі

Про плани будівництва терміналу вперше повідомив у листопаді 2024 року СЕО «Епіцентр К» Петро Михайлишин, а в квітні 2025 року їх підтвердила керівниця агронапряму компанії Світлана Никитюк.

За інформацією видання, проєкт має конкретну основу. У 2025 році кіпрська компанія ТОВ «Касабланка Шиппінг Лімітед», засновником якої є «Епіцентр К», придбала 32,61% акцій ТОВ «Промтехіновація» (Одеса). Ще 16,48% належать Анатолію Урбанському, а по 25,46% – Катерині та Денису Урбанським.

ТОВ «Промтехіновація» орендує близько 32 га землі в акваторії порту «Південний» та поблизу автошляху Т1606. Ця територія дозволяє побудувати станцію для вивантаження вагонів і автотранспорту, звідки зерно транспортуватиметься галереєю до силосів і терміналу.

Проєкт, розроблений у 2024 році, передбачає вантажообіг 5 млн тонн на рік і силоси місткістю 250 000 тонн. Для розвантаження вагонів планується власна залізнична станція на 10 га з пропускною здатністю до 3 млн тонн на рік, яка оброблятиме до п’яти поїздів (50-70 вагонів) щодоби. Станція вивантаження вагонів матиме продуктивність 2 000 т/год, а для вантажівок – 1 000 т/год.

Зерно транспортуватиметься конвеєрною галереєю довжиною 1600 м і продуктивністю 1200 т/год до силосів – близько 50 «банок» на 10 га. У проєкті передбачено причал довжиною 350 м і глибиною 16 м, а також два баштові крани продуктивністю 1500 т/год. Устаткування для обробки зерна належить «Промтехіновації».

За даними джерел у порту, будівництво просувається успішно, запуск терміналу заплановано на 2026 рік. Портовики оптимістично оцінюють перспективи завершення проєкту в строк, хоча терміни окупності залишаються невизначеними.

Контекст

ТОВ «Епіцентр К», до якого входить «Епіцентр Агро», засновано у 2003 році. Компанія управляє мережею торгових центрів і з 2016 року розвиває агробізнес, обробляючи понад 1,67 млн га землі у шести областях України. Група має 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторів загальною місткістю 2 млн тонн. У 2025 році «Епіцентр Агро» розпочав власний трейдинг, виробляючи близько 1 млн тонн агропродукції.

Анатолій Урбанський – народний депутат, член групи «За майбутнє» та комітету з питань фінансів. З 2005 року займається судноремонтним бізнесом, з 2009 року – менеджер і консультант ВАТ «Дунайсудноремонт». У 2011 році став членом наглядових рад ПАТ «Дунайсудноремонт» і ПАТ «Ізмаїльський річковий порт». У 2015 році обраний депутатом Одеської облради.