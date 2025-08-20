Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Епіцентр» будує в порту «Південний» зерновий термінал потужністю перевалки 5 млн тонн на рік

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Група компаній «Епіцентр» спільно з родиною народного депутата Анатолія Урбанського будує зерновий термінал у порту «Південний» (Одеська область) потужністю 5 млн тонн перевалки зернових на рік. Про це пише за даними latifundist. Орієнтовна вартість проєкту становить $160-270 млн.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Про плани будівництва терміналу вперше повідомив у листопаді 2024 року СЕО «Епіцентр К» Петро Михайлишин, а в квітні 2025 року їх підтвердила керівниця агронапряму компанії Світлана Никитюк.
  • За інформацією видання, проєкт має конкретну основу. У 2025 році кіпрська компанія ТОВ «Касабланка Шиппінг Лімітед», засновником якої є «Епіцентр К», придбала 32,61% акцій ТОВ «Промтехіновація» (Одеса). Ще 16,48% належать Анатолію Урбанському, а по 25,46% – Катерині та Денису Урбанським.
  • ТОВ «Промтехіновація» орендує близько 32 га землі в акваторії порту «Південний» та поблизу автошляху Т1606. Ця територія дозволяє побудувати станцію для вивантаження вагонів і автотранспорту, звідки зерно транспортуватиметься галереєю до силосів і терміналу.
  • Проєкт, розроблений у 2024 році, передбачає вантажообіг 5 млн тонн на рік і силоси місткістю 250 000 тонн. Для розвантаження вагонів планується власна залізнична станція на 10 га з пропускною здатністю до 3 млн тонн на рік, яка оброблятиме до п’яти поїздів (50-70 вагонів) щодоби. Станція вивантаження вагонів матиме продуктивність 2 000 т/год, а для вантажівок – 1 000 т/год.
  • Зерно транспортуватиметься конвеєрною галереєю довжиною 1600 м і продуктивністю 1200 т/год до силосів – близько 50 «банок» на 10 га. У проєкті передбачено причал довжиною 350 м і глибиною 16 м, а також два баштові крани продуктивністю 1500 т/год. Устаткування для обробки зерна належить «Промтехіновації».
  • За даними джерел у порту, будівництво просувається успішно, запуск терміналу заплановано на 2026 рік. Портовики оптимістично оцінюють перспективи завершення проєкту в строк, хоча терміни окупності залишаються невизначеними.

Контекст 

ТОВ «Епіцентр К», до якого входить «Епіцентр Агро», засновано у 2003 році. Компанія управляє мережею торгових центрів і з 2016 року розвиває агробізнес, обробляючи понад 1,67 млн га землі у шести областях України. Група має 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторів загальною місткістю 2 млн тонн. У 2025 році «Епіцентр Агро» розпочав власний трейдинг, виробляючи близько 1 млн тонн агропродукції.

Анатолій Урбанський – народний депутат, член групи «За майбутнє» та комітету з питань фінансів. З 2005 року займається судноремонтним бізнесом, з 2009 року – менеджер і консультант ВАТ «Дунайсудноремонт». У 2011 році став членом наглядових рад ПАТ «Дунайсудноремонт» і ПАТ «Ізмаїльський річковий порт». У 2015 році обраний депутатом Одеської облради.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні