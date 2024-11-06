«Эпицентр» инвестирует в строительство портового терминала

Группа «Эпицентр К» вместе с партнером готовится инвестировать в развитие собственной портовой инфраструктуры , сообщил СЕО компании Петр Михайлишин на состоявшейся 1 ноября конференции «Саммит СЕО 2024».

Ключевые факты

«Уже есть 170 000 га земли и производимой продукции более 1 млн т зерновых в год. Под них уже есть два элеваторных комплекса на 2 млн т одновременного хранения», – объяснил Михайлишин.

По его словам, в связи с этим «Эпицентр К» делает шаги в сторону строительства собственного портового терминала вместе с партнером. Называть его имя СЕО группы отказался.

Но для строительства есть условие, добавил Михайлишин: «Сможем реализовать все, если количество работников не уменьшится». В ВСУ служит более 3000 работников ООО «Эпицентр К».

Контекст

Группа «Эпицентр» зашла в аграрное направление в 2015 году, запустив компанию «Агрохолдинг 2012», впоследствии развитую в «Эпицентр Агро».

«Эпицентр Агро» выращивает зерновые и масличные культуры в шести областях почти на 168 000 га земли, имеет животноводческие комплексы и активно развивает элеваторное хозяйство.

Согласно аналитической системе YouControl, основатели компании – Александр Герега (81,18%), Галина Герега (18,76%) и Татьяна Суржик (0,06%).

Выручка «Эпицентра» (ООО «Эпицентр К») за первое полугодие 2024-го выросла на 19,1%, до 37,6 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Прибыль «Эпицентра» уменьшилась на 50,4%, до 480,4 млн грн, говорится в реестрах.