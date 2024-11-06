«Епіцентр» інвестує в будівництво портового терміналу

Група «Епіцентр К» разом із партнером готується інвестувати у розбудову власної портової інфраструктури , повідомив СЕО компанії Петро Михайлишин на конференції «Саміт СЕО 2024», що відбулася 1 листопада.

Ключові факти

«Вже маємо 170 000 га землі і виробленої продукції більш ніж 1 млн т зернових у рік. Під них вже маємо два елеваторні комплекси на 2 млн т одночасного зберігання», – пояснив Михайлишин.

За його словами, у зв’язку з цим «Епіцентр К» робить кроки у бік будівництва власного портового терміналу разом із партнером. Називати його ім’я СЕО групи відмовився.

Але для будівництва є умова, додав Михайлишин: «Зможемо все реалізувати, якщо кількість працівників не зменшиться». У ЗСУ служить більше 3000 працівників ТОВ «Епіцентр К».

Контекст

Група «Епіцентр» зайшла в аграрний напрям у 2015 році, запустивши компанію «Агрохолдинг 2012», згодом розвинуту в «Епіцентр Агро».

«Епіцентр Агро» вирощує зернові та олійні культури у шести областях майже на 168 000 га землі, має тваринницькі комплекси й активно розвиває елеваторне господарство.

Згідно з аналітичною системою YouControl, засновники компанії – Олександр Герега (81,18%), Галина Герега (18,76%) і Тетяна Суржик (0,06%).

Виручка «Епіцентру» (ТОВ «Епіцентр К») за перше півріччя 2024-го зросла на 19,1%, до 37,6 млрд грн, свідчать дані YouControl. Прибуток «Епіцентру» зменшився на 50,4%, до 480,4 млн грн, йдеться у реєстрах.