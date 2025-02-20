«Эпицентр» откроет вторую очередь своего ТРЦ в Чабанах весной

Сеть «Эпицентр» планирует открыть вторую очередь ТРЦ в Чабанах под Киевом весной этого года. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба ритейлера.

Подробности

Реализация второй очереди ТРЦ выходит на финальный этап. Якорные магазины и операторы фуд-корта уже ведут ремонтные работы, а в общих зонах завершаются отделочные работы, сообщают в пресс-службе компании. В частности, монтаж витринного стекла и роллет выполнен на 85%, обустройство потолков – на 92%, а полов – на 95%.

Компания впервые объединит в своем объекте развлечения, фудкорт, собственные форматы shop in shop и магазины арендаторов. В частности, откроется парк семейного досуга Epiland площадью более 5000 кв. м.

В то же время во второй очереди ТРЦ в Чабанах заработают, в частности, магазины Sinsay, «Фокстрот», а на фуд-корте – «Львовские круассаны», ресторан Menya Musashi и кафе Brewsel.

пресс-служба «Епіцентру» Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

28 сентября 2024 года «Эпицентр» открыл первую очередь своего ТРЦ в Чабанах под Киевом. Он находится на месте, где ранее работал гипермаркет сети «Новая Линия». После масштабной перестройки торговый объект стал в 2,5 раза больше. Общая площадь двухэтажного ТРЦ составляет более 96 000 кв. м.

Первая очередь ТРЦ работает со всеми торговыми форматами сети «Эпицентр». На первом этаже открыли большой Food Market и «Садовый центр» с собственным озером и искусственным водопадом под открытым небом. В теплое время года летняя площадка также будет оборудована посадочными местами для посетителей ресторанов Food Market, зоной для прогулок и отдыха, а также LED-экраном.

На первом этаже ТРЦ также разместили магазин Intersport, аптеку, отделение банка, «Мультисервис», отдел бытовых товаров, парфюмерно-косметический бутик Mon Cheri, зоомагазин Lapki, Automall и уже привычные для сети отделы с широким ассортиментом товаров для строительства, ремонта и отделки жилищ.

На втором этаже разместили такие заведения, как детский магазин E.Pic, «Галереи Деко», «Центр Мебели», «Студия света», «Центр техники ЦЕТЕ», товары для отдыха All4Rest, «Керамика центр» и другие.