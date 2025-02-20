«Епіцентр» відкриє другу чергу свого ТРЦ у Чабанах навесні

Мережа «Епіцентр» планує відкрити другу чергу свого ТРЦ у Чабанах під Києвом навесні цього року. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба ритейлера.

Деталі

Реалізація другої черги ТРЦ виходить на фінальний етап. Якірні магазини та оператори фуд-корту вже ведуть ремонтні роботи, а в загальних зонах завершуються оздоблювальні роботи, повідомляють у пресслужбі компанії. Зокрема, монтаж вітринного скла та ролет виконано на 85%, облаштування стель – на 92%, а підлог – на 95%.

Компанія вперше об’єднає в своєму об’єкті розваги, фуд-корт, власні формати shop in shop та магазини орендарів. Зокрема, відкриється парк сімейного дозвілля Epiland площею понад 5000 кв. м.

Водночас у другій черзі ТРЦ у Чабанах запрацюють, зокрема, магазини Sinsay, «Фокстрот», а на фуд-корті – «Львівські круасани», ресторан Menya Musashi та кав’ярня Brewsel.

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Контекст

28 вересня 2024 року «Епіцентр» відкрив першу чергу свого ТРЦ у Чабанах під Києвом. Він знаходиться на місці, де раніше працював гіпермаркет мережі «Нова Лінія». Після масштабної перебудови торговий об’єкт став у 2,5 раза більшим. Загальна площа двоповерхового ТРЦ становить понад 96 000 кв. м.

Перша черга ТРЦ працює з усіма торговими форматами мережі «Епіцентр». На першому поверсі відкрили великий Food Market і «Садовий центр» із власним озером і штучним водоспадом під відкритим небом. У теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів ресторанів Food Market, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

На першому поверсі ТРЦ також розмістили магазин Intersport, аптеку, відділення банку, «Мультисервіс», відділ побутових товарів, парфумерно-косметичний бутік Mon Cheri, зоомагазин Lapki, Automall та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель.

На другому поверсі розташували такі заклади, як дитячий магазин E.Pic, «Галереї Деко», «Центр Меблів», «Студія світла», «Центр техніки ЦЕТЕ», товари для відпочинку All4Rest, «Кераміка центр» та інші.