«Эпицентр» откроет отстроенный торговый центр в Чернигове в ноябре

«Эпицентр» намерен возобновить работу разрушенного в феврале 2022 года россиянами торгового центра в Чернигове 9 ноября, сообщила на мероприятии Retail Expo 2024 директор по концептуальному развитию «Эпицентра» Виктория Зеленская. Он будет больше предшественника на 30% и будет иметь укрытие, которое будет вмещать до 5000 человек.

Ключевые факты

Площадь отстроенного «Эпицентра» в Чернигове составит 33 000 кв. м, паркинг будет иметь двойное назначение и будет использоваться как укрытие, говорилось в проекте будущего торгового центра, который в 2023-м представил ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин Черниговской ОВА.

Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд грн, отмечал Михайлишин.

Основными «якорями» ТЦ «Эпицентр» традиционно выступают продовольственный супермаркет Food Market, магазин электроники и бытовой техники «ЦеТе», магазин товаров для дома и декора «Галереи Деко», детский магазин E.PIC, Intersport и другие.

Контекст

«Эпицентр» в Чернигове был уничтожен российскими ракетами в конце февраля 2022 года.

28 сентября в пгт Чабаны Киевской области начала работу первая очередь ТРЦ «Эпицентр». Общая площадь двухэтажного объекта составила более 96 000 кв. м.

Первая очередь ТРЦ работает со всеми торговыми форматами сети «Эпицентр». Позже здесь появятся также арендаторы – сети общепита и fashion-бренды.

В Украине компания объединяет 71 объект под брендами «Эпицентр» и «Новая Линия». В результате полномасштабного вторжения РФ полностью уничтожены семь ТЦ «Эпицентр» в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове и два в Херсоне общей площадью более 125 600 кв. м.

В результате повреждений и близости к зонам боевых действий временно не работают два торговых центра – в Краматорске и Харькове. Общая площадь этих объектов – 46 500 кв. м. Еще один торговый объект компании в Мелитополе (площадью 5430 кв. м) оказался под оккупацией.

Таким образом, в результате широкомасштабной военной агрессии «Эпицентр» потерял 10 объектов, которые были полностью уничтожены, оккупированы или повреждены. Их общая площадь составляет более 177 500 кв. м.

Выручка «Эпицентра» (ООО «Эпицентр К») за первое полугодие 2024 года выросла на 19,1% до 37,6 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Прибыль «Эпицентра» уменьшилась на 50,4%, до 480,4 млн грн, следует из реестров.