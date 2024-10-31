«Епіцентр» відкриє відбудований торговельний центр у Чернігові в листопаді

«Епіцентр» має намір відновити роботу зруйнованого у лютому 2022 року росіянами торговельного центру в Чернігові 9 листопада, повідомила на заході Retail Expo 2024 директорка з концептуального розвитку «Епіцентру» Вікторія Зеленська. Він буде більший за попередника на 30% та матиме укриття, яке вміщатиме до 5000 людей.

Ключові факти

Площа відбудованого «Епіцентру» в Чернігові становитиме 33 000 кв. м, паркінг матиме подвійне призначення і використовуватиметься як укриття, йшлося в проєкті майбутнього торговельного центру, який у 2023-му представив ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлишин Чернігівській ОВА.

Обсяг інвестицій в проєкт перевищує 1 млрд грн, зазначав Михайлишин.

Основними «якорями» ТЦ «Епіцентр» традиційно виступають продовольчий супермаркет Food Market, магазин електроніки та побутової техніки «ЦеТе», магазин товарів для дому та декору «Галереї Деко», дитячий магазин E.PIC, Intersport та інші.

Контекст

«Епіцентр» у Чернігові був знищений російськими російськими ракетами кінці лютого 2022 року.

28 вересня в смт. Чабани Київської області почала роботу перша черга ТРЦ «Епіцентр». Загальна площа двоповерхового обʼєкта склала понад 96 000 кв. м.

Перша черга ТРЦ працює з усіма торговими форматами мережі «Епіцентр». Пізніше тут з’являться також орендарі – мережі громадського харчування та fashion-бренди.

В Україні компанія об’єднує 71 об’єктів під брендами «Епіцентр» та «Нова Лінія». Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ повністю знищені сім ТЦ «Епіцентр» у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.

Внаслідок пошкоджень та близькості до зон бойових дій тимчасово не працюють два торгові центри – у Краматорську та Харкові. Загальна площа цих об’єктів – 46 500 кв. м. Ще один торговий об’єкт компанії у Мелітополі (площею 5430 кв. м) опинився під окупацією.

Таким чином внаслідок широкомасштабної військової агресії «Епіцентр» втратив 10 об’єктів, які були повністю знищені, окуповані або пошкоджені. Їхня загальна площа становить понад 177 500 кв. м.

Виручка «Епіцентру» (ТОВ «Епіцентр К») за перше півріччя 2024 року зросла на 19,1% до 37,6 млрд грн, свідчатьданіYouControl. Прибуток «Епіцентру» зменшився на 50,4% до 480,4 млн грн, випливає з реєстрів.