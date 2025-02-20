ЕС готов обсудить снижение пошлин на авто из США во избежание торгового конфликта

Европейский Союз готов рассмотреть вопрос о снижении пошлин на автомобили и другие товары, чтобы предотвратить торговое противостояние с США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комиссара ЕС по торговле Мароша Шефчовича.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- «Мы открыты для обсуждения снижения пошлин, даже полной их отмены для промышленных товаров. Это включает и возможность пересмотра тарифов на автомобили», – заявил Шефчович.
- По его словам, ЕС сделает все возможное во избежание эскалации. «Если США реализуют угрозы Трампа, у нас не останется иного выбора, кроме как дать решительный и скорый ответ. Впрочем, мы стремимся избежать этого сценария и болезненных контрмер», – подчеркнул он.
- Европейская комиссия заявила, что пока не сделала никаких конкретных предложений по снижению пошлин на американские автомобили. «Любые сокращения пошлин должны быть взаимовыгодны и соответствовать принципам честной и основанной на правилах торговли», – заявили в ЕК.
Контекст
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 12 марта вводятся пошлины на весь импорт стали и алюминия, что вызвало жесткую реакцию со стороны Мексики, Канады и ЕС. Между тем, Япония и Австралия пытаются добиться исключений из этих ограничений.
Ожидаемый рост затрат заставляет компании, зависящие от импорта металла, искать способы минимизировать риски.
19 февраля Трамп заявил о возможном введении 25%-х пошлин на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов. По словам экспертов, такие меры могут серьезно ударить по автомобильной отрасли, в прошлом году в США было ввезено около 8 млн авто, что составляло почти половину всех продаж на рынке. Под угрозой окажутся европейские производители, в частности Volkswagen AG, а также азиатские компании, такие как Hyundai Motor Co.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.