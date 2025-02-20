ЄС готовий обговорити зниження мит на авто з США, щоб уникнути торгового конфлікту

Європейський Союз готовий розглянути питання про зниження мит на автомобілі та інші товари, щоб запобігти торговельному протистоянню зі США. Про це пише Bloomberg з посиланням на комісара ЄС з питань торгівлі Мароша Шефчовича.

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«Ми відкриті до обговорення зниження мит, навіть повного їхнього скасування для промислових товарів. Це включає і можливість перегляду тарифів на автомобілі», – заявив Шефчович.

За його словами, ЄС зробить усе можливе, щоб уникнути ескалації. «Якщо США реалізують загрози Трампа, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як дати рішучу та швидку відповідь. Втім, ми прагнемо уникнути цього сценарію та болючих контрзаходів», – наголосив він.

Європейська комісія заявила, що поки не зробила жодних конкретних пропозицій про зниження мит на американські автомобілі. «Будь-які скорочення мит мають бути взаємовигідними та відповідати принципам чесної та заснованої на правилах торгівлі», – заявили у ЄК.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 12 березня вводяться мита на весь імпорт сталі та алюмінію, що викликало жорстку реакцію з боку Мексики, Канади та ЄС. Тим часом Японія й Австралія намагаються домогтися винятків із цих обмежень.

Очікуване зростання витрат змушує компанії, які залежать від імпорту металу, шукати способи мінімізувати ризики.

19 лютого Трамп заявив про можливе запровадження 25%-х мит на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів. За словами експертів, такі заходи можуть серйозно вдарити по автомобільній галузі, торік до США було ввезено близько 8 млн авто, що становило майже половину всіх продажів на ринку. Під загрозою опиняться європейські виробники, зокрема Volkswagen AG, а також азійські компанії, такі як Hyundai Motor Co.