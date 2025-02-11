Трамп установил 25% пошлины на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия, пишет Bloomberg . Пошлины на металлы, одобренные президентом 10 февраля, являются самым масштабным мероприятием Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США и использованию международной торговли как источника дохода.

Ключевые факты

Новые пошлины вступят в силу 12 марта, согласно двум постановлениям, выпущенным Белым домом вечером 10 февраля.

Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, входящих в перечень крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну.

Пошлины, также включающие готовые металлические изделия, призваны прекратить то, что чиновники администрации Трампа назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие пошлины.

Трамп охарактеризовал эти усилия как меры, которые помогут стимулировать внутреннее производство и создать больше рабочих мест в США, и предупредил, что ставка пошлин на металлы «может возрасти».

«По сути, мы вводим 25-процентный тариф на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется множество предприятий", – заявил Трамп, подписывая документы в Овальном кабинете.

Хотя обнародованные документы не предусматривают исключений для торговых партнеров, Трамп дал понять, что может рассмотреть возможность ослабления для Австралии, отдав должное импорту страной самолетов американского производства.

По словам чиновников, Трамп также поручит таможенной и пограничной службам США усилить надзор, чтобы помешать иностранным государствам неправильно классифицировать стальную продукцию с целью уклонения от пошлин.

Противники пошлин утверждают, что они нарушают правила мировой торговли и являются оскорблением для союзников США за границей. Экономисты предупреждают, что пошлины Трампа рискуют повысить цены на все, от продуктов питания до бензина, что потенциально может усилить то самое инфляционное давление, которое президент пытался подавить своей кампанией.

Контекст

Пошлины от Трампа идут в дополнение к новым 10-процентным тарифам на товары из Китая, 25-процентным – из Канады и Мексики, которые приостановлены, и его плану ввести пошлины для других стран.

Президент США также повторил свою угрозу ввести пошлины в ответ на пошлины других стран, заявив, что они могут быть объявлены в течение следующих двух дней. Он сказал, что его администрация рассмотрит пошлины на автомобили и полупроводники, а также другие потенциальные сектора.

Решения Трампа повторяют стратегию, которую он принял во время первого срока, когда ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, что привело к снижению импорта металлов в США. Пошлины вызвали ответные меры со стороны торговых партнеров США, в частности Европейского Союза.

США в значительной степени зависят от импорта алюминия для удовлетворения внутреннего спроса, причем многое из этих поставок поступает из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. По данным Morgan Stanley, чистый импорт алюминия достиг более 80% в 2023 году.

Хотя импортная сталь составляет меньшую долю в общем объеме потребления, секторы аэрокосмической, автомобильной промышленности и энергетики зависят от нее.

Трамп сделал возрождение сталелитейной промышленности США главной целью своей повестки дня, это также было мощным политическим обещанием в штатах «ржавого пояса», таких как Огайо и Пенсильвания, где наблюдалось сокращение рабочих мест в промышленном производстве. 7 февраля Трамп заявил, что продолжит блокировать попытку японской Nippon Steel Corp. поглотить United States Steel Corp.