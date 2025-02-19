Трамп анонсував нові мита на імпорт авто, напівпровідників і фармацевтики

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, запровадить мита на імпорт автомобілів, напівпровідників і фармацевтичних препаратів у розмірі близько 25%. Офіційне оголошення очікується вже 2 квітня, що може стати масштабним розширенням його торговельної війни. Про це пише Bloomberg 18 лютого.

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«Я, ймовірно, оголошу про це 2 квітня, але мита будуть близько 25%», – сказав Трамп журналістам у своєму маєтку Mar-a-Lago, відповідаючи на запитання про можливі мита на імпорт авто.

Стосовно напівпровідникової та фармацевтичної продукції він уточнив, що мита будуть «25% і вище» та можуть «суттєво зростати протягом року». Трамп наголосив, що дасть компаніям час для перенесення виробництва до США, перш ніж нові мита набудуть чинності. «Якщо вони відкриють завод у США, то тарифів не буде. Ми хочемо дати їм трохи часу», – пояснив він.

Нові мита на автомобілі можуть суттєво вплинути на галузь, адже минулого року до США було ввезено близько 8 млн легкових і вантажних авто, що становило майже половину всіх продажів на ринку, говорять експерти. Під удар можуть потрапити європейські виробники, зокрема Volkswagen AG і азійські компанії, такі як Hyundai Motor Co.

Трамп не уточнив, чи ці обмеження торкнуться всіх країн, чи будуть вибірковими. Залишається незрозумілим, чи будуть звільнені від нових мит автомобілі, вироблені в межах угоди про вільну торгівлю з Канадою та Мексикою.

Контекст

Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на весь імпорт сталі та алюмінію з 12 березня, що спричинило різку реакцію з боку Мексики, Канади та Європейського Союзу. Водночас Японія та Австралія намагаються домогтися звільнення від цих обмежень.

Очікуваний стрибок витрат змушує компанії, які залежать від імпортного металу, шукати способи мінімізувати негативні наслідки.

4 лютого Трамп запровадив додатковий 10-відсотковий тариф на китайську продукцію. У відповідь на це Китай готується до введення контрзаходів уже цього тижня.

Окрім того, президент відклав запровадження 25-відсоткового мита на товари з Мексики та Канади до 4 березня, щоб дати час на переговори щодо безпеки кордонів США та боротьби з постачанням фентанілу.