Европейский союз планирует в 2026 году начать совместные проекты по созданию дронов и систем противовоздушной и противоракетной обороны в рамках пятилетнего плана по перевооружению континента и сдерживанию России. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении Bloomberg .

Подробности

До конца 2027 года ЕС намерен осуществлять 40% оборонных закупок совместно, что вдвое больше, чем сейчас. Предложение, подготовленное Европейской комиссией, предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС.

«Авторитарные государства все больше вмешиваются в наши общества и экономики. Милитаризированная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в ближайшем будущем», – отмечает Еврокомиссия.

Коллективный оборонный бюджет блока почти удвоился с 2021 года – с €218 млрд до прогнозируемых €392 млрд в 2025 году, однако расходы стран остаются несогласованными, что затрудняет быстрое перевооружение Европы, пишет издание.

План предусматривает формирование коалиций для реализации ключевых инициатив, в частности проектов European Drone Defence и Eastern Flank Watch, запуск которых запланирован на середину 2026 года. Полноценная система дронов должна заработать до 2027 года.

Кроме этого, к 2026 году предлагается создать фонд в размере €1 млрд совместно с Европейским инвестиционным банком для поддержки оборонных проектов.

Конечная цель плана – полная боевая готовность ЕС до 2030 года. Чтобы уложиться в конечный срок, в плане отмечается, что все проекты, контракты и финансирование должны быть заключены до конца 2028 года.

План, который могут доработать, представят в четверг, а на следующей неделе его обсудят лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

ЕС традиционно играл второстепенную роль в вопросах обороны, уступая лидерство странам-членам и НАТО. Однако новый план предполагает ужесточение координации и централизации решений, что может изменить баланс сил внутри союза.

Однако крупные страны, включая Германию, уже заявили, что окончательные решения по военным вопросам должны оставаться за национальными правительствами. Это указывает на возможные трения внутри блока при реализации масштабных оборонных проектов, отмечает издание.

Контекст

Продолжающееся с 2022 года полномасштабное вторжение России в Украину стало ключевым фактором, заставившим ЕС переосмыслить свою оборонную политику. Россия воспринимается как «экзистенциальная угроза» для европейской безопасности, что отражено в документе «Белая книга европейской обороны – Готовность 2030» от 19 марта 2025 года.

Европейские лидеры, особенно в странах Балтии, Польше и других граничащих с Россией государствах, выражают обеспокоенность, что Россия может расширить агрессию за пределы Украины. К примеру, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что в случае прекращения огня в Украине Россия может передислоцировать свои силы к границам стран НАТО, создавая прямую угрозу.

Европейский союз готовится потратить миллиарды евро на формирование так называемой «стены из дронов» – интегрированной системы защиты, которая будет использовать технологии, испытанные в Украине. Это реакция на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, продемонстрировавших уязвимость НАТО: дорогостоящие системы ПВО приходится применять против относительно дешевых дронов.