Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

Значительный эффект малыми средствами. Как дроновые вторжения России влияют на политику стран ЕС относительно Украины? Forbes Ukraine опросил аналитиков из Дании, Эстонии, Норвегии, Швеции и Польши

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Аеропорти Європи переривають роботу через дрони, поки Росія посилює гібридну війну проти партнерів України /Getty Images

Знак о запрете полетов дронов возле аэропорта Мюнхена, который 4 октября останавливал работу из-за появления дронов Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:40 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:40

Россия усиливает гибридную войну против Европы и пытается посеять в европейских странах две опасные для Украины позиции. Какие риски? Forbes Ukraine спросил ведущих аналитиков из стран на фронтире российской гибридной войны – Балтии, Скандинавии и Польши

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В небе Европы происходит что-то новое и опасное, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европарламентом 8 октября. Только за последние две недели истребители и дроны нарушали воздушное пространство в Эстонии, Бельгии, Польше, Румынии, Дании, Норвегии и Германии.

«Пора назвать вещи своими именами – это гибридная война. Это намеренная, целенаправленная «серая» кампания против Европы», – заявила фон дер Ляйен, обвинив Россию.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні