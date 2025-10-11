Россия усиливает гибридную войну против Европы и пытается посеять в европейских странах две опасные для Украины позиции. Какие риски? Forbes Ukraine спросил ведущих аналитиков из стран на фронтире российской гибридной войны – Балтии, Скандинавии и Польши

В небе Европы происходит что-то новое и опасное, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европарламентом 8 октября. Только за последние две недели истребители и дроны нарушали воздушное пространство в Эстонии, Бельгии, Польше, Румынии, Дании, Норвегии и Германии.

«Пора назвать вещи своими именами – это гибридная война. Это намеренная, целенаправленная «серая» кампания против Европы», – заявила фон дер Ляйен, обвинив Россию.