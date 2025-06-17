Европейский Союз обновляет правила приостановления безвизового режима, чтобы эффективнее реагировать на злоупотребления, расширяя перечень оснований и продлевая сроки санкций. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС от 17 июня.

Подробности

Механизм приостановления безвиза с третьими странами действует с 2013 года, а теперь Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по его усовершенствованию.

Новые основания для приостановки безвиза включают: визовую политику страны, способствующую нелегальному транзиту в ЕС; предоставление гражданства в обмен на инвестиции; гибридные угрозы или недостатки в безопасности документов; ухудшение отношений с ЕС, в частности из-за нарушений прав человека или Устава ООН.

Продолжительность временной приостановки предлагается увеличить с девяти до 12 месяцев с возможностью продления еще на 24 месяца вместо 18. Во время дополнительного периода ограничения могут касаться только чиновников и дипломатов, а не всех граждан.

Это время позволит Еврокомиссии вести диалог со страной для устранения причин санкций. Если требования не будут выполнены, безвизовый режим может быть отменен полностью.

Соглашение еще требует одобрения Европарламента и Совета ЕС, после чего новые правила вступят в силу.

Контекст

В настоящее время Европейский Союз поддерживает безвизовый режим с 61 страной, не являющимися членами блока. Из них 25 стран заключили соглашения об отмене визовых требований с ЕС, а девять получили безвиз благодаря успешному завершению диалога по либерализации визового режима. К ним относятся Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова, Украина и частично признанное Косово.