Собравшиеся в Таллине в четверг министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши в совместном заявлении поддержали планы по блокированию доступа к Шенгенской зоне гражданам России, участвовавшим в войне против Украины. Об этом пишет ERR .

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Во встрече также приняли участие комиссар Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель агентства Frontex, отвечающий за охрану границ ЕС.

«Сотни тысяч российских граждан сражались против независимого европейского государства. Мы должны четко заявить, что эти люди не могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне», – заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Таро добавил, что страны не будут выдавать им вид на жительство или визу, ведь «эти люди представляют серьезную угрозу нашей безопасности из-за своих действий, направленных на убийства и разрушения».

Министры настаивают, что запрет на въезд для лиц, причастных к агрессии, должен действовать даже после завершения активных боевых действий.

Контекст

Летом 2024 года Венгрия объявила о новой системе ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, в том числе России и Беларуси, разрешая въезд в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

По заявлению Будапешта, многие из этих лиц будут участвовать в строительстве атомной электростанции по российским технологиям.

Это решение Венгрии вызвало возмущение и критику ряда стран ЕС. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что оно не создает угрозы для Шенгенской зоны.