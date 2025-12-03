Европейский Союз планирует добавить Россию в перечень государств с повышенными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника в ЕС и проект документа.

Детали

Решение станет дополнением к уже действующему списку и является ответом на то, что международная группа FATF после полномасштабного вторжения в Украину только приостановила членство России, но не внесла ее в черный список из-за сопротивления стран БРИКС – Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Украина неоднократно предоставляла FATF доказательства, подтверждающие основания для такого шага, отметило издание.

Европарламент призвал Еврокомиссию сделать то, чего не смогла FATF. Брюссель взял на себя обязательства завершить оценку до конца 2025 года, чтобы получить поддержку депутатов для исключения ОАЭ и Гибралтара из списка ранее в этом году. Также, по внутренним документам комиссии, оценку затрудняло отсутствие обмена информацией с Москвой.

Хотя ЕС уже ввел широкие санкции, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к европейским финансовым услугам, внесение в черный список обяжет банки усилить проверки всех операций с Россией и дополнительно «дерисковать» взаимодействие.

Этот шаг ЕС совпадает с новой попыткой Еврокомиссии убедить Бельгию согласовать использование доходов от замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Контекст

ЕС впервые движется отдельно от FATF после создания собственного регулятора – Европейского органа по вопросам борьбы с отмыванием средств (AMLA). С 2027 года он будет участвовать в подготовке черного списка.

В исполнительный совет AMLA планируют включить нидерландскую чиновницу Хенни Вербек-Кустерс, бывшую главу Egmont Group. По данным источников, она уже успешно прошла закрытые слушания в Европарламенте, а голосование по ее назначению назначено на 15 декабря.

Черный список ЕС предусматривает ужесточенные требования к финмониторингу к государствам, несущим повышенный риск финансовых преступлений.

В 2022 году FATF публично осудила российскую агрессию, назвав ее неприемлемой и противоречащей основным принципам группы. 24 февраля 2023-го FATF бессрочно остановила членство РФ.

Включение России в черный список FATF могло бы лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется усилить проверки всех транзакций, связанных с Россией, и остановить их.