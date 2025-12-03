Европейский Союз планирует добавить Россию в перечень государств с повышенными рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника в ЕС и проект документа.
Детали
- Решение станет дополнением к уже действующему списку и является ответом на то, что международная группа FATF после полномасштабного вторжения в Украину только приостановила членство России, но не внесла ее в черный список из-за сопротивления стран БРИКС – Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Украина неоднократно предоставляла FATF доказательства, подтверждающие основания для такого шага, отметило издание.
- Европарламент призвал Еврокомиссию сделать то, чего не смогла FATF. Брюссель взял на себя обязательства завершить оценку до конца 2025 года, чтобы получить поддержку депутатов для исключения ОАЭ и Гибралтара из списка ранее в этом году. Также, по внутренним документам комиссии, оценку затрудняло отсутствие обмена информацией с Москвой.
- Хотя ЕС уже ввел широкие санкции, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к европейским финансовым услугам, внесение в черный список обяжет банки усилить проверки всех операций с Россией и дополнительно «дерисковать» взаимодействие.
- Этот шаг ЕС совпадает с новой попыткой Еврокомиссии убедить Бельгию согласовать использование доходов от замороженных активов РФ для поддержки Украины.
Контекст
ЕС впервые движется отдельно от FATF после создания собственного регулятора – Европейского органа по вопросам борьбы с отмыванием средств (AMLA). С 2027 года он будет участвовать в подготовке черного списка.
В исполнительный совет AMLA планируют включить нидерландскую чиновницу Хенни Вербек-Кустерс, бывшую главу Egmont Group. По данным источников, она уже успешно прошла закрытые слушания в Европарламенте, а голосование по ее назначению назначено на 15 декабря.
Черный список ЕС предусматривает ужесточенные требования к финмониторингу к государствам, несущим повышенный риск финансовых преступлений.
В 2022 году FATF публично осудила российскую агрессию, назвав ее неприемлемой и противоречащей основным принципам группы. 24 февраля 2023-го FATF бессрочно остановила членство РФ.
Включение России в черный список FATF могло бы лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется усилить проверки всех транзакций, связанных с Россией, и остановить их.
