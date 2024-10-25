FATF в очередной раз отказалась вносить Россию в черный список

Включение России в черный список FATF может лишить ее доступа к мировой финансовой системе, поскольку банкам придется усилить проверки всех транзакций, связанных с Россией, и остановить их.

Остановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) остается в силе, однако в черный список РФ снова не внесли, хотя на этом настаивала Украина. Об этом говорится в сообщении по итогам пленарного заседания FATF.

Ключевые факты

FATF не стала включать Россию в свои штрафные списки, но напомнила о прекращении членства России в группе и рисках обхода санкций.

«Приостановление членства Российской Федерации продолжает действовать», – говорится в итоговом сообщении по завершении пленарной сессии организации в Париже.

В продолжение заявлений, сделанных с марта 2022 года, FATF напомнила всем юрисдикциям о необходимости «выявлять бдительность по поводу текущих и новых рисков, связанных с обходом мер, предпринятых против Российской Федерации, для защиты международной финансовой системы».

Контекст

В 2022 году FATF публично осудила российскую агрессию, назвав ее неприемлемой и противоречащей основным принципам группы. 24 февраля 2023-го FATF бессрочно остановила членство РФ. Членство в FATF позволяет отслеживать происхождение средств при осуществлении платежей между странами. Если страну исключают из FATF, то это фактически лишает ее возможности регулировать рынок денежных потоков. Украина неоднократно призывала группу внести РФ в черный список, но каждый раз FATF отказывала.

Межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Три раза в год FATF дает оценки того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.

В материалах, подготовленных к этому заседанию FATF, говорилось, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма, поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, внесенными в черный список. Обращалось внимание на финансирование Россией частных военных формирований, отмывание денег, полученных от продажи товаров, украденных во время вторжения в Украину.