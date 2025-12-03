Європейський Союз планує додати Росію до переліку держав із підвищеними ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це пише Politico з посиланням на два джерела в ЄС та проєкт документа.

Деталі

Рішення стане додатком до вже чинного списку і є відповіддю на те, що міжнародна група FATF після повномасштабного вторгнення в Україну лише призупинила членство Росії, але не внесла її до чорного списку через опір країн БРІКС – Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Україна неодноразово надавала FATF докази, які підтверджують підстави для такого кроку, зазначило видання.

Європарламент закликав Єврокомісію зробити те, чого не змогла FATF. Брюссель узяв на себе зобов’язання завершити оцінку до кінця 2025 року, щоб отримати підтримку депутатів для виключення ОАЕ та Гібралтару зі списку раніше цього року. Також, за внутрішніми документами комісії, оцінку ускладнювала відсутність обміну інформацією з Москвою.

Хоча ЄС уже запровадив широкі санкції, які суттєво обмежують доступ російських компаній до європейських фінансових послуг, внесення до чорного списку зобов’яже банки посилити перевірки всіх операцій з Росією та додатково «деризикувати» взаємодію.

Цей крок ЄС збігається з новою спробою Єврокомісії переконати Бельгію погодити використання прибутків від заморожених активів РФ для підтримки України.

Контекст

ЄС вперше рухається окремо від FATF після створення власного регулятора – Європейського органу з питань боротьби з відмиванням коштів (AMLA). З 2027 року він братиме участь у підготовці чорного списку.

До виконавчої ради AMLA планують долучити нідерландську посадовицю Генні Вербек-Кустерс, колишню голову Egmont Group. За даними джерел, вона вже успішно пройшла закриті слухання в Європарламенті, а голосування щодо її призначення призначене на 15 грудня.

Чорний список ЄС передбачає посилені вимоги до фінмоніторингу до держав, що несуть підвищений ризик фінансових злочинів.

У 2022 році FATF публічно засудила російську агресію, назвавши її неприйнятною і такою, що суперечить основним принципам групи. 24 лютого 2023-го FATF безстроково зупинила членство РФ.

Включення Росії до чорного списку FATF могло б позбавити її доступу до світової фінансової системи, оскільки банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, повʼязаних із Росією, і зупинити їх.