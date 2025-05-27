Европейская комиссия вместе с ключевыми странами ЕС настаивает на снижении ценового предела на российскую нефть до $45 за баррель в рамках ужесточения санкций против России, однако данное предложение пока не получило полной поддержки. Об этом 27 мая пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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Подробности
- Брюссель стремится ввести более жесткие меры против РФ, в частности снизить лимит цены на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель, по данным лиц, осведомленных о предварительных дискуссиях о 18-м пакете санкций ЕС.
- Однако данная инициатива еще не получила одобрения всех 27 стран – членов ЕС и их партнеров по G7.
- На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила четко зафиксировать в совместном заявлении намерение усилить ограничение цен на нефть. Эту идею поддержали ЕС, Франция, Германия, Италия и Великобритания.
- Но предложение не было включено в заявление по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, сообщили три источника, ознакомленные с ходом переговоров.
- В итоговом заявлении G7 было договорено отметить, что страны будут «продолжать рассматривать все возможные меры, включая максимизацию давления, такие как усиление санкций», если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
- Отдельно страны ЕС, такие как Венгрия и Греция, ранее выступавшие против ограничения цен на нефть, все еще анализируют это предложение, отметили чиновники.
Контекст
Ценовой потолок на российскую нефть – санкционный инструмент, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Его цель – сократить доходы России от экспорта нефти, финансирующие войну против Украины, сохраняя при этом стабильность на мировом энергетическом рынке.
С 5 декабря 2022 года ценовой предел для морских поставок российской сырой нефти установлен на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го введены отдельные ограничения для нефтепродуктов. Эта мера является частью более широкой санкционной стратегии, направленной на уменьшение валютных поступлений России и ограничение ее возможностей вести войну против Украины.
Страны коалиции позволяют своим компаниям предоставлять услуги по транспортировке, страхованию, финансированию и брокерской деятельности только при условии, что российская нефть продается по цене, не превышающей установленный предел. Таким образом, танкеры, застрахованные или профинансированные компаниями G7 или ЕС, могут перевозить российскую нефть лишь в случае соблюдения ценового лимита.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предлагает снизить ценовой потолок до $40 за баррель. Украина призывает ЕС установить максимальную цену на российскую нефть на уровне $30 за баррель.
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