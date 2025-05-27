Европейская комиссия вместе с ключевыми странами ЕС настаивает на снижении ценового предела на российскую нефть до $45 за баррель в рамках ужесточения санкций против России, однако данное предложение пока не получило полной поддержки. Об этом 27 мая пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Подробности

Брюссель стремится ввести более жесткие меры против РФ, в частности снизить лимит цены на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель, по данным лиц, осведомленных о предварительных дискуссиях о 18-м пакете санкций ЕС.

Однако данная инициатива еще не получила одобрения всех 27 стран – членов ЕС и их партнеров по G7.

На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе Канада предложила четко зафиксировать в совместном заявлении намерение усилить ограничение цен на нефть. Эту идею поддержали ЕС, Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Но предложение не было включено в заявление по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, сообщили три источника, ознакомленные с ходом переговоров.

В итоговом заявлении G7 было договорено отметить, что страны будут «продолжать рассматривать все возможные меры, включая максимизацию давления, такие как усиление санкций», если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Отдельно страны ЕС, такие как Венгрия и Греция, ранее выступавшие против ограничения цен на нефть, все еще анализируют это предложение, отметили чиновники.

Контекст

Ценовой потолок на российскую нефть – санкционный инструмент, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Его цель – сократить доходы России от экспорта нефти, финансирующие войну против Украины, сохраняя при этом стабильность на мировом энергетическом рынке.

С 5 декабря 2022 года ценовой предел для морских поставок российской сырой нефти установлен на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го введены отдельные ограничения для нефтепродуктов. Эта мера является частью более широкой санкционной стратегии, направленной на уменьшение валютных поступлений России и ограничение ее возможностей вести войну против Украины.

Страны коалиции позволяют своим компаниям предоставлять услуги по транспортировке, страхованию, финансированию и брокерской деятельности только при условии, что российская нефть продается по цене, не превышающей установленный предел. Таким образом, танкеры, застрахованные или профинансированные компаниями G7 или ЕС, могут перевозить российскую нефть лишь в случае соблюдения ценового лимита.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предлагает снизить ценовой потолок до $40 за баррель. Украина призывает ЕС установить максимальную цену на российскую нефть на уровне $30 за баррель.