Таможенные пошлины в 500% на покупателей нефти из РФ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм угрожает России санкциями, несмотря на нежелание Дональда Трампа. Реален ли этот сценарий?

Дональд Трамп не захотел ужесточать санкции против России после отказа Путина идти на прекращение огня. Но их продвигает близкий ему сенатор Линдси Грэм, который неожиданно появился в Стамбуле перед российско-украинскими переговорами. Что действительно угрожает Путину?

Попытки европейских лидеров вразумить Россию прекратить войну в Украине не привели к прорыву. На украинско-российских переговорах в Стамбуле не договорились о прекращении огня. А президент США Дональд Трамп не захотел ужесточать санкции против России после разговора с Владимиром Путиным 19 мая.

Несмотря на это, близкий к Дональду Трампу сенатор Линдси Грэм продолжает продвигать законопроект об ужесточении санкций, который он разработал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Сенаторы представили его еще 1 апреля. Самое грозное положение законопроекта – введение пошлин в 500% на страны, «которые сознательно продают, поставляют, передают или покупают нефть, уран, газ, нефтепродукты или продукты нефтехимии, происходящие из России».

В момент представления законопроекта его поддерживали 50 сенаторов из 100. Уже 21 мая Грэм и Блюменталь сообщили о поддержке 81 сенатора. Этого достаточно, чтобы преодолеть возможное вето Трампа.