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Таможенные пошлины в 500% на покупателей нефти из РФ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм угрожает России санкциями, несмотря на нежелание Дональда Трампа. Реален ли этот сценарий?

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Грем, Блюменталь, санкції, Трамп /Getty Images

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, авторы законопроекта об ужесточении санкций против России, на брифинге в Киеве, август 2024-го Фото Getty Images

Дональд Трамп не захотел ужесточать санкции против России после отказа Путина идти на прекращение огня. Но их продвигает близкий ему сенатор Линдси Грэм, который неожиданно появился в Стамбуле перед российско-украинскими переговорами. Что действительно угрожает Путину?

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Попытки европейских лидеров вразумить Россию прекратить войну в Украине не привели к прорыву. На украинско-российских переговорах в Стамбуле не договорились о прекращении огня. А президент США Дональд Трамп не захотел ужесточать санкции против России после разговора с Владимиром Путиным 19 мая.

Несмотря на это, близкий к Дональду Трампу сенатор Линдси Грэм продолжает продвигать законопроект об ужесточении санкций, который он разработал вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Сенаторы представили его еще 1 апреля. Самое грозное положение законопроекта – введение пошлин в 500% на страны, «которые сознательно продают, поставляют, передают или покупают нефть, уран, газ, нефтепродукты или продукты нефтехимии, происходящие из России».

В момент представления законопроекта его поддерживали 50 сенаторов из 100. Уже 21 мая Грэм и Блюменталь сообщили о поддержке 81 сенатора. Этого достаточно, чтобы преодолеть возможное вето Трампа.

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