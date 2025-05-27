Європейська комісія разом із ключовими країнами ЄС наполягає на зниженні цінової межі на російську нафту до $45 за барель у рамках посилення санкцій проти Росії, але ця пропозиція поки що не здобула повної підтримки. Про це 27 травня пише Financial Times із посиланням на джерела.
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Деталі
- Брюссель прагне запровадити жорсткіші заходи проти РФ, зокрема знизити ліміт ціни на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель, за даними осіб, обізнаних із попередніми дискусіями щодо 18-го пакета санкцій ЄС.
- Проте ця ініціатива ще не отримала схвалення всіх 27 країн – членів ЄС та їхніх партнерів із G7.
- На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала чітко зафіксувати у спільній заяві намір посилити обмеження цін на нафту. Цю ідею підтримали ЄС, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.
- Однак пропозицію не було включено до заяви на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента, повідомили три джерела, ознайомлені з перебігом переговорів.
- У підсумковій заяві G7 було домовлено зазначити, що країни «продовжуватимуть розглядати всі можливі заходи, включно з максимізацією тиску, такими як посилення санкцій», якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.
- Окремо країни ЄС, такі як Угорщина та Греція, які раніше виступали проти обмеження цін на нафту, все ще аналізують цю пропозицію, зазначили посадовці.
Контекст
Цінова стеля на російську нафту – санкційний інструмент, запроваджений країнами G7, ЄС та Австралією. Його мета – скоротити доходи Росії від експорту нафти, які фінансують війну проти України, зберігаючи при цьому стабільність на світовому енергетичному ринку.
З 5 грудня 2022 року цінову межу для морських поставок російської сирої нафти встановлено на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року введено окремі обмеження для нафтопродуктів. Цей захід є частиною ширшої санкційної стратегії, спрямованої на зменшення валютних надходжень Росії та обмеження її можливостей вести війну проти України.
Країни коаліції дозволяють своїм компаніям надавати послуги з транспортування, страхування, фінансування та брокерської діяльності лише за умови, що російська нафта продається за ціною, яка не перевищує встановлену межу. Таким чином, танкери, застраховані чи профінансовані компаніями з G7 або ЄС, можуть перевозити російську нафту лише за дотримання цінового ліміту.
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен пропонує знизити цінову стелю до $40 за барель. Натомість Україна закликає ЄС встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $30 за барель.
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