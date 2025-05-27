Європейська комісія разом із ключовими країнами ЄС наполягає на зниженні цінової межі на російську нафту до $45 за барель у рамках посилення санкцій проти Росії, але ця пропозиція поки що не здобула повної підтримки. Про це 27 травня пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Брюссель прагне запровадити жорсткіші заходи проти РФ, зокрема знизити ліміт ціни на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель, за даними осіб, обізнаних із попередніми дискусіями щодо 18-го пакета санкцій ЄС.

Проте ця ініціатива ще не отримала схвалення всіх 27 країн – членів ЄС та їхніх партнерів із G7.

На зустрічі міністрів фінансів G7 минулого тижня Канада запропонувала чітко зафіксувати у спільній заяві намір посилити обмеження цін на нафту. Цю ідею підтримали ЄС, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Однак пропозицію не було включено до заяви на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента, повідомили три джерела, ознайомлені з перебігом переговорів.

У підсумковій заяві G7 було домовлено зазначити, що країни «продовжуватимуть розглядати всі можливі заходи, включно з максимізацією тиску, такими як посилення санкцій», якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Окремо країни ЄС, такі як Угорщина та Греція, які раніше виступали проти обмеження цін на нафту, все ще аналізують цю пропозицію, зазначили посадовці.

Контекст

Цінова стеля на російську нафту – санкційний інструмент, запроваджений країнами G7, ЄС та Австралією. Його мета – скоротити доходи Росії від експорту нафти, які фінансують війну проти України, зберігаючи при цьому стабільність на світовому енергетичному ринку.

З 5 грудня 2022 року цінову межу для морських поставок російської сирої нафти встановлено на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року введено окремі обмеження для нафтопродуктів. Цей захід є частиною ширшої санкційної стратегії, спрямованої на зменшення валютних надходжень Росії та обмеження її можливостей вести війну проти України.

Країни коаліції дозволяють своїм компаніям надавати послуги з транспортування, страхування, фінансування та брокерської діяльності лише за умови, що російська нафта продається за ціною, яка не перевищує встановлену межу. Таким чином, танкери, застраховані чи профінансовані компаніями з G7 або ЄС, можуть перевозити російську нафту лише за дотримання цінового ліміту.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен пропонує знизити цінову стелю до $40 за барель. Натомість Україна закликає ЄС встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $30 за барель.